В Керченском проливе, где накануне затонули два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», произошла частичная утечка нефтепродуктов. Об этом говорится в телеграм-канале правительства со ссылкой на данные вице-премьера Виталия Савельева. ТАСС пишет, что в акваторию Черного моря могли попасть порядка 3 тыс. тонн мазута. RTVI собрал последнюю информацию о ЧП.

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично», — сообщил Савельев, возглавивший рабочую группу для координации ликвидации последствий ЧП.

Вице-премьер добавил, что район крушения танкеров планируют с воздуха обследовать вертолеты.

По словам Савельева, профильные специалисты «Морспасслужбы» Росморречфлота и МЧС на данный момент «завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута». Также они следят за мониторингом береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста, чтобы не допустить выход нефтепродуктов дальше в акваторию Черного моря.

Вице-премьер добавил, что водолазы обследуют затонувшие танкеры, как только «позволит погода» и утихнет шторм.

Глава рабочей группы отметил, что на место происшествия уже прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Они проведут оценку экологических последствий.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный в разговоре с ТАСС рассказал, что из каждого танкера вытекло «примерно по 1,5 тыс. тонн мазута», поскольку повреждения были как в корпусе «Волгонефть 212», так и «Волгонефть 239».

Всего, по информации в СМИ, оба танкера в совокупности перевозили до 8 тыс. тонн нефтепродуктов.

Замглавы комитета Госдумы по экологии Анатолий Грешневиков в беседе с RTVI заявил, что любой разлив мазута в акватории — это «удар по экосистеме» Черного моря. По его мнению, важно, чтобы Росприроднадзор не скрывал информацию о последствиях разлива нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега начали затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты. На первом находились 13 человек, на втором — 14. При эвакуации один моряк погиб.

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечал, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом, а также «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров». В службах морского поиска и спасения расказали, что один танкер строился в 1980-м, другой — в 1984 году.

ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении двух дел после того, как около Керчи затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Позднее в пресс-службе СК заявили, что переквалифицировали одно из дел на более тяжкую статью ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

16 декабря в управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю сообщили, что в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, проходят обыски. Следователи изучают необходимые документы и отчеты, а также информационные сводки экипажей о чрезвычайных погодных условиях. Также в СК запланировали допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге.

По информации следствия, танкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года.