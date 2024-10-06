Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посчитал основанием для ядерного удара по Украине сценарий, при котором произойдет перенос боевых действий на территорию Беларуси. С таким предложением ранее выступил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда.

«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну, тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО (тактического ядерного оружия — Прим.). И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Дунда ранее призвал распространить боевые действия на территорию Беларуси, поскольку, по его словам, такой шаг со стороны Киева будет «большим ударом» для Москвы.

«Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал», — заявил украинский депутат во время конференции в Вильнюсе (цитата по изданию «Страна.ua»).

По мнению Дунды, Украина бы тогда продемонстрировала, что Россия «не контролирует эти территории».

Беспилотники над Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа заявил, что накануне белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько целей, летевших из Украины. Министр обороны Виктор Хренин уточнил, что это были беспилотники. Всего над территорией Беларуси было уничтожено 13 дронов.

По словам Лукашенко, изначально дроны направлялись в Смоленск, но затем изменили траекторию и полетели в Ярославль, где их перехватили и уничтожили российские системы ПВО. Белорусский лидер охарактеризовал ситуацию как «неспокойную» и заявил, что довел до Киева информацию о том, что «без ответа любые провокации не останутся».

В конце сентября белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков заявил, что республика даст «незамедлительный ответ», если будет установлено, что украинские военные умышленно применили свои беспилотники по ее территории.

Лукашенко готовится к войне

Александр Лукашенко уже неоднократно говорил о том, что Беларуси необходимо готовиться к войне. В частности, в феврале он отмечал, что республике война не нужна, но к ней надо быть готовыми «и ментально, и стратегически». Тогда Лукашенко призвал не питать иллюзий о возможности «дипломатического урегулирования глобального конфликта».

В сентябре белорусский лидер предупредил, что нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Позднее в том же месяце он вновь заговорил о необходимости укреплять обороноспособность страны из-за формулы «хочешь мира — готовься к войне».

На встрече со студентами 27 сентября глава Беларуси пообещал, что ответ на нарушение белорусской границы будет «мгновенным». По его словам, президент России Владимир Путин «подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину», что в случае нападения на Россию и Беларусь будет применено ядерное оружие.

«Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — утверждал Лукашенко.

Путин в конце сентября заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии не только против самой России, но и против Беларуси. По его словам, ядерное оружие может быть применено даже в том случае, если противник для создания «критической угрозы нашему суверенитету» использует обычное оружие.