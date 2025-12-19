Решение Европейского союза не использовать замороженные российские активы для финансирования Украины свидетельствует о «начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире», написал в телеграм-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, на это повлияло давление со стороны Вашингтона.

Медведев считает, что европейские чиновники испугались пойти на «открытое похищение российских активов», временно находящихся у «запуганного ростовщика» Euroclear. Вместе с этим он добавил, что ЕС признал «старшинство» Вашингтона, который выступал против планов Еврокомиссии выделить Киеву «репарационный кредит» из замороженных российских средств.

«Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли», — говорится в посте Медведева.

Однако, как считает зампред Совбеза, европейские чиновники еще могут предпринять попытки «совершить ограбление или кражу», так как участники саммита в Брюсселе 18 декабря «не отказались от своих планов». По его словам ни канцлер Германии Фридрих Мерц, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не смогли «продавить своих решений на состоявшемся ночью брюссельском сборище»,

«Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно», — заявил Медведев.

Накануне лидеры стран ЕС заключили соглашение о о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд. Как пишет Financial Times, стороны не смогли договориться о передаче Киеву «репарационного кредита» из замороженных средств Центробанка России. Изначально ЕК предлагала использовать около €165 млрд в формате такого кредита.

Собеседники издания отметили, что схема не будет иметь финансовых обязательств для Чехии, Словакии и Венгрии, которые заявляли, что не поддержат использование средств ЕС для финансирования Украины.