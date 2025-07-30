Мемуары политика Алексея Навального, опубликованные посмертно осенью 2024 года под названием «Патриот», включены в России в список экстремистских материалов. В реестре на сайте Минюста книга числится под номером 5476, датой внесения указано 30 июля 2025 года.

Как уточняется в реестре, речь идет об издании, напечатанном на русском языке в Литве.

«Печатная книга “Алексей Навальный. Патриот. — Издательство One Book Publishing, Литва, 2024”, на русском языке, в твердой обложке темно-серого цвета, на корешке которой содержится имя автора, имеющая 398 пронумерованных страниц, представленная в суперобложке, содержащей имя автора, название книги, авторскую цитату, аннотацию к книге, штрих-код. Товар является новым, не бывшим в употреблении», — говорится на сайте.

Как добавляет Минюст, мемуары Навального признаны экстремистскими решением Ленинградского областного суда от 9 июня этого года.

На сайте Минюста указано, что российскими законами предусмотрена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в соответствующий список, а также за их производство либо хранение в целях массового распространения.

О том, что Навальный написал автобиографию, стало известно в апреле 2024 года — через два месяца после его смерти в колонии «Полярный волк» на Ямале. Жена оппозиционера Юлия анонсировала выход книги «на многих языках» осенью того же года и рассказала в соцсети X, что с призывами написать мемуары к мужу стали обращаться после его отравления в 2020 году.

Издательство Knopf, которое в апреле 2024 года выпустило книгу в США, рассказало, что большую часть воспоминаний Навальный написал, находясь на лечении в Германии, затем он он продолжал работу над ними в российской колонии.

В этом году книга Навального получила несколько премий в Великобритании и США — в феврале британский парламент, присуждающий Westminster Book Awards, отметил ее как одну из лучших политических книг года, в марте она удостоилась американской награды National Book Critics Circle Award в жанре «автобиографии», а в мае получила сразу две премии British Book Awards в номинациях «Лучшая книга года» и «Лучшая книга года в жанре документальной прозы».

22 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN, использование которого станет отягчающим вину обстоятельством. Согласно принятому закону, за такие действия гражданин может быть оштрафован в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.