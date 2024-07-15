Мэр Тбилиси и член правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в связи с «радикальной группой предателей и врагов страны», после того, как она подала иск об отмене закона об иноагентах. Об этом пишет грузинское издание Interpressnews.

Каладзе, комментируя иск президента Грузии в разговоре с журналистами, счел действия Зурабишвили «изменой». Он заявил, что президент находится в подчинении у лиц за пределами страны. До этого с подобным заявлением выступал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Во время публичного выступления в День независимости страны он также обвинил Зурабишвили в предательстве.

«Она представляет радикальную группу, в которой объединены предатели, враги страны и ими управляет другая сила. Мы слышали много заявлений, содержащих шантаж, угрозы с требованием отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», однако мы не услышали аргументов, почему. «Потому» — это не ответ», — сказал мэр Тбилиси.

По мнению Каладзе, гражданин не может быть против прозрачности, «если ему нечего скрывать, и он не замаран».

«Почему может быть проблемой раз в год заполнить декларацию, представить общественности информацию о том, от кого вы получили финансирование и на какие конкретно проекты оно потрачено. Однако у нас есть сомнения, что финансирование революционных сценариев в стране, финансирование экстремистских организаций, разжигание поляризации осуществлялось намеренно», — добавил градоначальник.

По его мнению, Зурабишвили связана с зарубежными структурами, которые причастны к акциям протеста в стране, а также усиливают конфронтацию в обществе.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили также раскритиковал действия президента страны. По его мнению, Зурабишвили «обязана» уйти в отставку, «если у нее есть конституционные или моральные стандарты». Об этом пишет Sputnik Грузия.

Ранее 15 июля парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе рассказал, что Зурабишвили подала иск в Конституционный суд страны против закона об иноагентах. По ее мнению, закон «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует Конституции Грузии и противоречит ее статье 78, в которой говорится о том, что все органы власти должны «в рамках своих полномочий способствовать вступлению Грузии в ЕС и НАТО».В середине мая грузинский парламент в окончательном третьем чтении принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), который оппозиция называет «российским». Авторами инициативы стали представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Принятие законопроекта сопровождалось массовыми протестами и столкновениями митингующих с силовиками. В начале июня США ввели санкции против десятков граждан Грузии, которых связывают с нарушениями прав человека, в том числе из-за принятия закона об иноагентах.

9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский объявил о приостановке процесса евроинтеграции страны. По его словам, одной из причин стал принятый закон об иноагентах, который противоречит европейскому кодексу.