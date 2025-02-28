Американская корпорация Microsot закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года, сообщает интернет-портал разработчиков XDA.

Как пишет XDA, пользователи обратили внимание на содержание строчки в последнем обновлении Skype, которое пока только готовят к выпуску.

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams», — говорится в сообщении.

Далее, как отмечает портал XDA, следует примечание о том, что определенное количество друзей «уже перешли на (Microsoft — Прим. ред.) Teams бесплатно».

«Мы обратились в Microsoft для официального комментария, но на данный момент им нечего было сказать для этой статьи», — добавили авторы материала на портале XDA.

Мессенджер и сервис для видеоконференций Skype создала команда эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема, сервис был запущен в 2003 году. По данным РБК, мессенджер приобрела Microsoft за $8,5 млрд в 2011 году.

В 2019 году корпорация закрыла сервисы для бизнеса, окончательная поддержка которых прекратилась в июле 2021 года. После объявления о предстоящем закрытии клиентам предложили перейти на Teams Microsoft, запущенный еще в 2017-м году на базе Skype.

С сентября 2024 года Microsoft закрыла российским компаниям доступ к облачным подпискам со 2 сентября 2024 года.

До этого, в марте 2024 года, корпорация уведомила российских пользователей об ограничениях из-за 12-го пакета санкций Евросоюза.

О том, что Microsoft начнет сокращать свое присутствие на российском рынке, компания сообщила вскоре после начала боевых действий на Украине, в июне 2022 года.

В октябрь 2022 года, нижегородское Минобразования рекомендовало сотрудникам школ отказаться от использования на рабочем месте иностранных мессенджеров и сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive. В ведомстве не пояснили, федеральные ли это рекомендации или инициатива региона.