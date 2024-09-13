Решение российских властей выслать шестерых британских дипломатов из Москвы на фоне обвинений в шпионаже не имеет под собой оснований. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, цитирует PA.

«Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны. Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в России в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на деятельность российского государства в Европе и Великобритании», — пояснили в ведомстве.

Британский МИД не собирается извиняться «за защиту своих национальных интересов», сказано в заявлении.

Утром 13 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что шестеро сотрудников британского посольства в Москве лишены аккредитации, так как в их действиях были найдены признаки разведывательно-подрывной работы.

ФСБ намерена добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в действиях которых будут выявляться признаки разведывательно-подрывной работы. Также в пресс-службе ведомства отметили, что после начала спецоперации в феврале 2022 года директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России.

Телеканал «Россия-24» показал кадры от ФСБ, согласно которым лишенные аккредитации сотрудники посольства Великобритании — это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Официальный представитель МИД Россси Мария Захарова позже заявила, что дипломаты британского посольства в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу. По ее словам, британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями.

«Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе Москвы после заявления ФСБ о «разведывательно-подрывной работе» сотрудников британского посольства, сообщил, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не идет.