Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что свобода слова, информационная безопасность и демократия находятся под угрозой из-за судебного преследования Павла Дурова во Франции. Таким образом дипломат прокомментировала RTVI публикацию Libération о том, что Telegram после ареста основателя мессенджера начал сотрудничать с французскими силовиками.

Захарова переадресовала властям Франции вопрос о том, изменилась ли политика Telegram и идет ли речь о возможной передаче чувствительных данных пользователей.

«Эти вопросы надо задавать французским властям. Причем каждый день и настойчиво. Процесс над Дуровым должен быть открытым и, как говорят сами западники, транспарентным, потому что на скамье подсудимых свобода слова, информационная безопасность и демократия, а судьи — власти Франции, доверие к которым подорвано», — сказала она.

В статье Libération говорится, что Telegram придерживался более сдержанной позиции в отношении судебных постановлений, но «начал менять свою стратегию» после задержания Дурова. Издание называет это «беспрецедентным поворотом» в политике мессенджера.

Libération пишет, что мессенджер ответил на запросы Службы защиты несовершеннолетних (OFMIN) Нацполиции Франции по нескольким уголовным делам, касающихся детей, и «предоставил материалы, которые помогут опознать подозреваемых». В парижской прокуратуре, комментируя эту информацию, сообщили журналистам, что «дверь действительно открывается».

В федеральной прокуратуре Бельгии рассказали Libération, что Telegram в последнее время «настроен сотрудничать с правосудием».

Накануне прокурор Парижа Лор Беко сказала в эфире радио RTL, что преследование Дурова связано с отсутствием ответов Telegram на запросы французских следователей.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Дурова задержали в Париже, потому что французские власти рассчитывали получить доступ к кодам шифрования. В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин говорил ТАСС о надежде на то, что основатель Telegram не допустит раскрытия важной для России информации.

Дело Дурова

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. 28 августа прокуратура Парижа предъявила ему обвинения по шести пунктам, касающимся отказа сотрудничать с французскими властями, а также соучастия в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества и др.

Дурова освободили из-под стражи через четыре дня после задержания, переведя его под судебный надзор. Предпринимателя обязали внести залог в размере €5 млн и запретили покидать Францию. Портал Paris Match писал, что срок этого запрета составляет полгода. По информации издания, залог в размере €5 млн Дуров должен будет выплатить по частям (сначала — €1 млн, затем — €500 тыс. ежемесячно в течение восьми месяцев).

В начале сентября Дуров впервые с момента задержания высказался о судебном преследовании. Он назвал «неожиданными» претензии французских властей и отметил, что у них есть множество способов связаться с ним для запроса о взаимодействии.

В то же время Дуров признался, что в последнее время мессенджер столкнулся с проблемами, которые «облегчили злоупотребления» со стороны преступников. Он связал эти процессы с резким ростом числа пользователей платформы до 950 млн. Дуров отметил, что поставил перед собой «личную цель» значительно улучшить ситуацию в этом отношении.