Москва решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, говорится в заявлении российского МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — говорится в заявлении.

МИД назвал безответственным решение «подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось». Москва призывает «прекратить агрессию», а также «наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.»

Действия американской стороны грубо нарушают международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, который ранее «однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые», отмечается в заявлении.

«Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», — указал МИД.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке существенно возрос.

«Последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности», — подчеркивает МИД.

Среди прочего особую обеспокоенность Москвы в связи с атаками на иранские ядерные объекты вызывает ущерб, причиненный «глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)». «Удары по Ирану нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ», — уточнили в МИД.

В связи с произошедшим российская сторона ожидает от МАГАТЭ «скорейшей профессиональной и четкой реакции без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической „равноудаленностью“», а от гендиректор агентства Рафаэля Гросси — доклада для рассмотрения на специальной сессии организации, которая должна состояться в ближайшее время.

«Разумеется, обязан отреагировать и Совет Безопасности ООН. Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля», — добавил МИД.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу. По его словам, атакованные объекты «целиком и полностью уничтожены». В то же время Трамп пригрозил новыми ударами в случае отказа Тегерана от заключения мира.

Иран заявил о «нападении на мирные ядерные объекты» и обвинил США в нарушении устава ООН и международного права. В иранском МИДе сообщили, что Тегеран оставляет за собой «все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа».

В ЦАХАЛ сообщили, что атака США на ядерные объекты Ирана была проведена в координации с Армией обороны Израиля, передает ТАСС.

МАГАТЭ после ударов США сообщило, что повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов не зафиксировано. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси анонсировал экстренное заседания совета управляющих организаций, оно состоится в понедельник, 23 июня.