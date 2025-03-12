Британские власти отозвали аккредитацию российского дипломата и супруги одного из российских дипломатов в качестве ответа на аналогичное решение российских властей. Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

«Высокопоставленный представитель МИД Великобритании сегодня вызвал посла России и ясно дал понять, что Лондон не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. Мы принимаем ответные меры: отзываем аккредитацию у российского дипломата, а также — у супруги одного из дипломатов», — говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Такое решение было принято после того, как Россия 10 марта лишила аккредитации второго секретаря британского посольства Алкеша Одедра и супруга первого секретаря политического отдела посольства Майкла Скиннера.

«Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, и Майкл Скиннер — супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство»,- сообщали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там добавили, что спецслужбой также «выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».

«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — отметили в ЦОС.

В сентябре 2024 года ФСБ объявило о лишении аккредитации шести сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве на основании признаков разведывательно-подрывной работы в их действиях.

В ведомстве рассказали о наличии документальных свидетельств, указывающих на координацию Великобританией эскалации военно-политической обстановки. ФСБ также назвало Директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского внешнеполитического ведомства «головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении».

Как уточняет «Интерфакс», аккредитации были лишены Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел, которые взаимодействовали с российскими СМИ и НКО.

Позднее, в ноябре 2024 года, был лишен аккредитации второй секретарь политического отдела британского посольства в России Уилкс Эдвард Прайор. Он также указал неверные данные при получении разрешения на въезд в страну и был обвинен в разведывательно-подрывной работе.

В ФСБ обратили внимание на то, что Прайор сменил «на должности прикрытия» одного из шести сотрудников посольства, которые ранее были выдворены из России. По факту произошедшего Министерство иностранных дел России вызвало британского посла.