Актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП, предложили условно-досрочное освобождение взамен на участие в боевых действиях на Украине. Как сообщает Shot, движение «Ветераны России» готовит соответствующее письмо в колонию, где Ефремов отбывает наказание.

По данным телеграм-канала, российские добровольцы выразили готовность поддержать ходатайство актера на УДО, если тот «отдаст долг Родине». Ефремову предложат поехать в зону вооруженного конфликта, чтобы «реабилитироваться» и быстрее оказаться на свободе.

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что с учетом времени в СИЗО Ефремов отбыл уже более половины срока. Он отметил, что артист раскаялся и «пересмотрел свои взгляды на жизнь».

«Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем», — сказал Резяпов.

В начале марта администрация колонии №4 в Алексеевке Белгородской области, где содержится Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО. Окончательное решение примет суд, отмечал тогда председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко в апреле отрицал информацию о том, что суд якобы отказал актеру в условно-досрочном освобождении.

«Очередная утка. <…> Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — сказал тогда Падалко.

О желании Ефремова отправиться в зону военной операции на Украине год назад говорил актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он отмечал, что Ефремов «хотел» в зону боевых действий, но «его не взяли».

«Он больной, пожилой человек. <…> Уломанный, изломанный», — сказал тогда Охлобыстин.

Как отмечает Shot, бывший адвокат Ефремова Эльмар Пашаев считает, что Ефремова вряд ли возьмут на передовую из-за состояния здоровья, но в приграничной зоне ему могут подыскать занятие. Сам Пашаев сейчас тоже находится в зоне военной операции на Украине, добавил телеграм-канал.

В конце апреля стало известно о ранении Пашаева под Угледаром при нападении дрона «Камикадзе». Ранее в июне экс-адвокат Ефремова отверг обвинения в том, что большую часть времени он якобы проводит в съемной московской квартире. Тогда он в разговоре с RTVI предложил критикам самим поехать в ДНР.