Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что ходатайство об условно-досрочном освобождении своего подзащитного еще не подавали, передает ТАСС. Ранее телеграм-канал Mash писал, что артисту отказали в УДО из-за того, что он якобы нарушил режим в колонии в Белгородской области, где отбывает наказание.
«Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — сказал адвокат.
Информацию об обращении с заявлением об УДО также не подтвердили агентству в Алексеевском районном суде Белгородской области.
Адвокат Александр Добровинский сообщил SHOT, что предложение представителей Ефремова о его УДО он передал родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. Однако из-за двух нарушений актер может забыть про УДО, даже при согласии семьи Захарова, пишет телеграм-канал.
Позже Добровинский сообщил ТАСС, что сын и супруга Захарова не возражают против условно-досрочного освобождения Ефремова.
Михаил Ефремов несколько раз подавал ходатайства о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы. Летом 2021 года актер просил смягчить наказание из-за развившегося у него психического расстройства, однако суд не удовлетворил эту просьбу. В январе 2023 года Ефремов подал еще одно ходатайство, но позже сам отозвал свое прошение.
4 марта председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация ИК-4 в Белгородской области, где актер отбывает наказание, одобрила ходатайство Ефремова об УДО.
Позже в управлении ФСИН по региону пояснили, что данные об обращении актера в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствуют действительности.
- В июне 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Актер на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Артиста, который, по данным экспертизы, в момент аварии был в нетрезвом состоянии, задержали на месте. Через несколько часов после ДТП Захаров скончался в больнице.
- В отношении Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с тяжкими последствиями. В сентябре 2020 года суд приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет колонии.