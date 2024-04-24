Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что ходатайство об условно-досрочном освобождении своего подзащитного еще не подавали, передает ТАСС. Ранее телеграм-канал Mash писал, что артисту отказали в УДО из-за того, что он якобы нарушил режим в колонии в Белгородской области, где отбывает наказание.

«Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — сказал адвокат.

Информацию об обращении с заявлением об УДО также не подтвердили агентству в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Адвокат Александр Добровинский сообщил SHOT, что предложение представителей Ефремова о его УДО он передал родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. Однако из-за двух нарушений актер может забыть про УДО, даже при согласии семьи Захарова, пишет телеграм-канал.

Позже Добровинский сообщил ТАСС, что сын и супруга Захарова не возражают против условно-досрочного освобождения Ефремова.

Михаил Ефремов несколько раз подавал ходатайства о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы. Летом 2021 года актер просил смягчить наказание из-за развившегося у него психического расстройства, однако суд не удовлетворил эту просьбу. В январе 2023 года Ефремов подал еще одно ходатайство, но позже сам отозвал свое прошение.

4 марта председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация ИК-4 в Белгородской области, где актер отбывает наказание, одобрила ходатайство Ефремова об УДО.

Позже в управлении ФСИН по региону пояснили, что данные об обращении актера в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствуют действительности.