Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов действительно «очень плохо» посещал заседания и мероприятия, но только в тот период, когда «официально был на СВО». Об этом RTVI заявил он сам, комментируя обвинение в прогулах со стороны председателя комитета Нины Останиной.

«Когда я был на СВО — понятно, что я очень плохо посещал, когда официально был там и не мог этого делать. Сейчас, конечно, такого нет», — заверил депутат.

На сегодняшнем заседании Госдумы Останина упрекнула Милонова в критике законопроекта, позволяющего регионам устанавливать предельные сроки содержания бесхозных животных в приютах, и припомнила, что он пропустил большинство заседаний и мероприятий комитета, зампредом которого является.

«Виталий Владимирович, если бы вы посетили не 17 заседаний нашего комитета из 69 прошедших и не 2 мероприятия из 152 организованных, вы бы лучше понимали глубину и ужас проблемы и не проявляли бы такого воинствующего невежества», — обратилась Останина к Милонову.

По его словам, у них с председателем комитета «разные ценностные ориентиры» и разный подход к инициативам.

«Я могу с ней поспорить, исходя из своих убеждений, а она, видите, начинает — “сам дурак”. <…> Нина Останина, видимо, пытается бороться со своими оппонентами таким образом. <…> Она недовольна, что я не согласен с ее позицией. Это нормально», — считает Милонов.

Законопроект, о котором идет речь, разработан по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на людей, в том числе детей.

Сам председатель нижней палаты парламента на сегодняшнем заседании призвал тех, кто называет эту инициативу жестоким обращением с животными, забирать домой кошек и собак из приютов. Он поделился, что у него самого дома живут «больная трехногая собачка» и «приблудший котенок».

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов также предлагал ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет для владельцев собак, из-за которых погиб человек, и штрафы на сумму 50 тысяч рублей за самовыгул животных. Сейчас размер этого штрафа для граждан составляет до 3 тысяч рублей.

Новый закон наделяет власти субъектов федерации правом самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания бесхозных животных в приютах и по истечении этих сроков позволяет их умерщвлять гуманным способом. Сейчас попавших в приюты собак и кошек стерилизуют, чипируют и выпускают.