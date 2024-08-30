Певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выбрали одним из приглашенных артистов на празднование Дня города в Ставрополе, несмотря на гонорар в 15 млн рублей, из-за патриотической тематики репертуара и «духоподъемных песен». Об этом рассказали в ставропольском Минкульте, пишет «Блокнот».

С 2015 года праздник региона и День города в Ставрополе объединили. Новый праздник — День Ставрополя и края — отмечают в середине сентября. В 2024 году праздничные мероприятия в честь Дня города назначены на 14 сентября.

Как сообщал «Блокнот», главным артистом праздника станет SHAMAN. Согласно информации на сайте региональных госзакупок и тендеров, заказчиком мероприятия указана городская филармония, а исполнителем контракта — Александр Качан, который является концертным директором Дронова. Сумма гонорара составляет более 15 млн рублей, следует из документа.

О том, что на концерте Дня Ставрополя и края выступит именно SHAMAN, также сообщал местный портал «26.ru».

Когда вскрылась информация о приглашенном артисте и сумма его гонорара, ставропольцы высказали возмущение местным властям о нецелесообразности бюджетных трат, отмечало издание.

В Минкульте Ставрополья, по запросу «Блокнота», попытались объяснить, почему региональные власти согласились пригласить на День города именно Дронова.

«Выбор артиста Shaman на праздновании Дня Ставрополя и края связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время», — отметили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что артист часто ездит в зону боевых действий с благотворительными концертами, а также жертвует средства на нужды бойцов и в различные фонды, помогающие людям в трудной ситуации.

Это уж не первая ситуация, связанная с дорогостоящими концертами Шамана в российских регионах. Так, 30 августа, артист должен выступить в Оренбурге. За концерт ему полагалось более 16 млн рублей.

Сумма гонорара возмутила комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Его глава Нина Останина назвала «неуместным» решение властей Оренбурга выделить эти средства из городского бюджета, в то время как регион не успел восстановить инфраструктуру после паводка и не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное жилье и имущество.

Останина призвала Дронова сделать концерт в Оренбурге благотворительным и направить гонорар пострадавшим от паводка. Позднее депутат написала в своем телеграм-канале со ссылкой на Урал56.ру, что Дронов «прислушался к нам и принял решение отдать часть гонорара».

После этого вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил правительству ограничить траты бюджетных средств на концерты суммой в 1 млн рублей. Он отметил, что в период военной операции на Украине у граждан «вызывают возмущение» некоторые госконтракты для организации выступлений.

Кроме того, 31 августа также должен состояться концерт SHAMANа в Вологде. Власти отметили, что мероприятие будет бесплатным для жителей и гостей города. Однако местные телеграм-каналы писали, что на сайте тендеров нашлась информация о сумме гонорара для артиста в размере более 16 млн рублей. Портал GorodChe сообщал, что часть суммы будет оплачена не из бюджетных средств, а за счет спонсорских пожертвований.