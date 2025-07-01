В Нижегородской области упал самолет Су-34, экипаж катапультировался, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России. Согласно сообщению ведомства, оба члена экипажа живы.

Су-34 упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, отчиталось Минобороны.

«На земле разрушений нет», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что Су-34 разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

«При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — сообщили в ведомстве (цитата по РИА Новости).

К месту ЧП направилась поисково-спасательная команда для эвакуации экипажа, также туда вылетела комиссия ВКС России.

По данным телеграм-канала «112», Су-34 упал в лесу возле населенного пункта Велетьма городского округа Кулебаки. Источник канала утверждает, что «самолет разрушен». «На месте пожарные подразделения», — говорится в публикации.

Как утверждает Mash, одного из пилотов Су-34 нашли сразу после крушения, «на нем не царапины». Позже телеграм-канал сообщил, что второго пилота обнаружили с помощью аварийного маячка, с ним тоже «всё в порядке». Как пишет Mash, для поисков истребителя был задействован вертолет.

«Пилоты уводили самолет от населенных пунктов до последнего», — говорится в публикации.

С начала 2025 года в России произошло еще по меньшей мере две авиакатастрофы военных самолетов. В конце марта в Приморском крае разбился штурмовик Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, на месте падения разрушений не было. Причиной крушения в Минобороны назвали техническую неисправность.

2 апреля в Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3, выполнявший плановый полет. Экипаж катапультировался, один из летчиков погиб, разрушений и жертв на земле не было. Причиной крушения Минобороны назвало техническую неисправность.