Минобороны России подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90 млн рублей, заявили ТАСС в Арбитражном суде Москвы.

«В Арбитражный суд Москвы поступили исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 млн 391 тыс. 837 рублей», — говорится в сообщении суда.

В Арбитражном суде уточнили, что сумма требований по крупнейшему иску составляет более 34 млн рублей. Кроме того, в феврале Минобороны направило против РЖД иск на сумму 5,5 млн рублей. Детали исковых заявлений пока не разглашаются, некоторые из документов еще не были рассмотрены.

В январе 2025 года Минобороны подало иски на 4 млрд рублей к военно-строительной компании (ВСК), которая находится в подчинении ведомства. Общая сумма исков к ВСК превысила 19 млрд рублей.

Как пишет ТАСС, один из крупнейших исков Минобороны к ВКС связан с завышением стоимости работ по госконтракту. Компанию на тот момент возглавлял Андрей Белков, в июле 2024 года он был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

В августе 2024 года СКР возбудил уголовное дело о взятках при выполнении гособоронзаказа в отношении трех бывших сотрудников военно-строительной компании и гендиректора частной строительной организации.

По версии следствия, в мае 2021 года Минобороны ВСК заключили госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика выступило некое ООО.

С августа 2021 года по февраль 2023-го глава организации-субподрядчика передавал взятки за согласование заявок на оплату работ, отсутствие реакции на нарушение и общее покровительство, заявили следователи.

Трем экс-сотрудникам военно-строительной компании вменяют ст. 290 УК («Получение взятки») и ст. 285.4 УК («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Глава организации подозревается по ст. 291 УК («Дача взятки»). Подозреваемых заключили под стражу.