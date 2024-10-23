Минобороны России подало в суд три иска к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) им. В. В. Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии. Общая сумма претензий составляет 29,3 млн рублей, детали не раскрываются.

Карточки трех дел представлены в картотеке Арбитражного суда Москвы. Первый иск был подан 1 октября, сумма претензий составила 23,5 млн рублей, второй — 2 октября (4,7 млн рублей), третий (3 октября) — свыше 1 млн рублей. Заседания пройдут 15-го, 18-го и 28 ноября.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что часть претензий военного ведомства связаны с «неудовлетворительным, по мнению представителей Минобороны, проведением работ по модернизации вооружений для нужд ВС РФ».

Институт им. В. В. Бахирева занимается разработкой артиллерийских боеприпасов для артиллерии, разрабатывает боеприпасы, стрелково-пушечное и ракетное оружие и многое другое.

Ранее Минобороны России подало в суд на «Военно-строительную компанию» (ППК ВСК), общая сумма требований к ней превысила 9 млрд рублей. Главу организации Андрея Белкова задержали в июле. «Коммерсантъ» писал, что его работу курировал бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«ВСК» входит в Военно-строительный комплекс Министерства обороны России и занимается возведением жилых домов и целых микрорайонов для военнослужащих, а также реконструирует исторические объекты и строит технические сооружения. В состав «ВСК» входят различные предприятия и организации, которые, как указано на сайте компании, «действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны».

Самого Иванова арестовали в апреле по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также проходят директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В сентябре стало известно, что уголовное дело в отношении Иванова связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». При проверке строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. По версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».