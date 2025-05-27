С 20 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 2,3 тыс. беспилотников. Из них 1,4 тыс. дронов были сбиты за пределами зоны проведения боевых действий на Украине, отчиталось российское Минобороны.

Ведомство отмечает, что в ответ на атаки российская армия нанесла удары по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В частности, обстрелам подверглись Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Сумская, Запорожская, Харьковская, Кировоградская, Черниговская, Хмельницкая и Одесская области.

В мае участились массовые налеты украинских беспилотников на города Центральной России, включая Москву, из-за чего местные аэропорты вынуждены временно прекращать прием и отправление авиарейсов. В частности, 25 мая московский мэр Сергей Собянин сообщал, что ПВО за 20 минут сбила три дрона на подлете к столице. 26 мая Собянин заявил об уничтожении восьми БПЛА, которые летели на Москву.

Комментируя переносы рейсов из-за атак беспилотников, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов сказал RTVI, что туристы должны относиться к этому с пониманием, пока идет СВО.

По мнению эксперта, говорить о каких-либо компенсациях турфирмам и их клиентам в нынешней ситуации — это «популизм чистой воды» с целью «привлечь к себе внимание персонифицированно». Кроме того, он считает, что туротрасль вряд ли обратится с подобным запросом к государству, поскольку «это не регулярно происходит».

«Речь идет о безопасности людей, и это вынужденная мера, поэтому я не думаю, что сразу будет такая инициатива. <…> Да, это произошло в первый раз, но рейсы же потом выполняются просто с задержкой, с опозданием», — пояснил эксперт.

На вопрос, насколько критично могут отразиться на отрасли подобные переносы рейсов, Голов ответил, что в этой ситуации все будет зависеть от того, «с какой регулярностью это будет происходить».