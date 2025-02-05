Минтранс России организует проверки в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, говорится в телеграм-канале ведомства. Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта.

«В рамках проводимых мероприятий Ространснадзором будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении Минтранса.

По данным ведомства, проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, которые эксплуатируют суда танкерного флота.

В Минтрансе уточнили, что контрольные мероприятия должны быть завершены до начала навигации 2025 года.

«Кроме того, Минтранс России проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом», — добавили в ведомстве.

Организовать проверку состояния российского танкерного флота в конце января поручил президент России Владимир Путин.

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, произошло 15 декабря 2024 года. Путин впервые прокомментировал разлив мазута 19 декабря и назвал случившееся «экологической бедой».

В конце января глава Минприроды Александр Козлов во время совещания правительства доложил, что курортные пляжи, пострадавшие от разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе, восстановят к летнему сезону 2026 года. По его словам, окончательные данные по площади восстановления пляжей станут известны только после остановки выбросов мазута и ликвидации нефтепродуктов с побережья. На текущий момент расчетная площадь, подлежащая восстановлению, составляет около 280 гектаров, необходимый объем нового чистого песка — около 840 тыс. кубов.