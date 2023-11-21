Министерство юстиции Финляндии отклонило предложение правительства страны еще больше ужесточить ограничения на границе с Россией, пишет издание Yle со ссылкой на источники. По словам финского вице-канцлера Микко Пуумалайнена, такие меры лишают мигрантов возможности просить политическое убежище.

Минюст счел, что правовых предпосылок для принятия ограничений нет, указывает издание. При этом о каких именно мерах идет речь — неизвестно. Однако, как отмечает Yle, документ не предполагает гарантированной возможности обращения за международной защитой в форме убежища. В таком случае власти Финляндии нарушили бы их права, закрепленные в Конституции страны, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах.

Закрытие КПП на российско-финской границе

18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти пограничных пунктов на восточной границе. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен утверждала, что «закрытие пунктов пропуска на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию». Правительство готово в случае необходимости принять «еще более жесткие меры», добавила глава МВД.

Решение о закрытии КПП было принято на фоне роста числа прибывающих к границе мигрантов, которые запрашивали убежище и не имели при себе необходимых документов. Финские СМИ отмечали, что это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну (в том числе выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Сомали). Российский МИД назвал соответствующие обвинения «очень странными», пообещав ответные меры.

20 ноября финское издание ltaLehti со ссылкой на источники в сферах внешней политики и безопасности сообщило, что власти Финляндии планируют полностью закрыть свою границу с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. Официально власти страны об этом шаге не сообщали.

В этот же день МИД России выразил протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерею в связи с закрытием «наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска» на границе между двумя странами.