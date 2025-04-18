Минюст обновил реестр иностранных агентов, внеся туда четырех физлиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обновленный перечень иноагентов попали:

— блогер Александр Шпак*;

— журналистка, экс-ведущая «Эхо Москвы» и You-Tube канала «Живой гвоздь» Ирина Баблоян*;

— предприниматель и экономический обозреватель Вячеслав Ширяев*;

— певица Мария Чистякова*, которая выступает под псевдонимом «Мари Говори».

Минюст указал, что все четверо распространяли недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, а также о Вооруженных силах России.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов первого министра иностранных дел России (1990-1996) Андрея Козырева*, литературного критика, автора книги «Неудобное прошлое» Николая Эппле*, украинскую журналистку Дарью Счастливую*, правозащитницу, бывшего аналитика управления ФСИН по Москве Анну Каретникову*, общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.

В большинстве случаев в качестве причин внесения тех или иных лиц и организаций в реестр иностранных агентов Минюст указывает участие в создании и распространении материалов других иноагентов, распространение недостоверной информацию о Вооруженных силах России, действиях российских властей и их политике, а также выступления с критикой российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов