Минюст обновил реестр иностранных агентов, внеся туда пять физических лиц. В числе прочих в список попал музыкант, основатель и лидер группы «Чебоза» Василий Гончаров*, более известный как Вася Обломов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень иноагентов также попали:

— бывший корреспондент ТАСС в Иране, эксперт по Ближнему Востоку, автор книги «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями» Никита Смагин*;

— журналист, глава холдинга, учредитель Международного журнала Sasha, информационно-аналитической газеты «Народный журналист» Константин Сусолкин* (Константин Березин);

— активист, экологический эксперт Владимир Сливяк*;

— блогер, который ведет блог под ником mi3ch на LiveJournal Дмитрий Чернышев*.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов блогера Александра Шпака*, журналистку, экс-ведущую «Эхо Москвы» и You-Tube канала «Живой гвоздь» Ирину Баблоян*, предпринимателя и экономического обозревателя Вячеслава Ширяева*, певицу Марию Чистякову*, которая выступает под псевдонимом «Мари Говори».

В большинстве случаев в качестве причин внесения тех или иных лиц и организаций в реестр иностранных агентов Минюст указывает участие в создании и распространении материалов других иноагентов, распространение недостоверной информацию о Вооруженных силах России, действиях российских властей и их политике, а также выступления с критикой российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов