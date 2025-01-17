Минюст 17 января дополнил список иностранных агентов, включив в него пять человек и два юридических лица. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр попали:

— помогающий призывникам проект «Идите лесом»*,

— ООО «Алая Буква»* (учреждено журналистом Алексеем Серегиным*, которого ранее признали иноагентом),

— журналистка Анастасия Лотарева*,

— экономист, журналистка Александра Прокопенко*,

— журналист Андрей Козенко*,

— журналистка Ирина Ромалийская*,

— журналист Антон Рубин*,

— журналистка Ксения Кирия* (Туркова).

«Могу сказать этим людям, которые меня признали иноагентом, что сами они иноагенты. А я всегда работала для своей Родины и делала и делаю это честно и, надеюсь, хорошо», — заявила RTVI журналистка Анастасия Лотарева*.

Также из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО «ЯРНОВОСТИ».

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр иноагентов 27 декабря. Тогда в него внесли рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова)*, редактора владимирского телеграм-канала «Резонанс» Данила Белякова*, бывшего главу отдела расследований «Медузы»**, журналиста Алексея Ковалева, священника Апостольской православной церкви Андрея Львова, проект «Транспереренси Интернешнл-Россия в изгнании»* и журнал «Страна и мир. Sakharov Review»*.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

* внесены Минюстом России в рееестр иноагентов

** признана в России иноагентом и нежелательной организацией