Минюст 17 января дополнил список иностранных агентов, включив в него пять человек и два юридических лица. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестр попали:
— помогающий призывникам проект «Идите лесом»*,
— ООО «Алая Буква»* (учреждено журналистом Алексеем Серегиным*, которого ранее признали иноагентом),
— журналистка Анастасия Лотарева*,
— экономист, журналистка Александра Прокопенко*,
— журналист Андрей Козенко*,
— журналистка Ирина Ромалийская*,
— журналист Антон Рубин*,
— журналистка Ксения Кирия* (Туркова).
«Могу сказать этим людям, которые меня признали иноагентом, что сами они иноагенты. А я всегда работала для своей Родины и делала и делаю это честно и, надеюсь, хорошо», — заявила RTVI журналистка Анастасия Лотарева*.
Также из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО «ЯРНОВОСТИ».
В предыдущий раз Минюст обновлял реестр иноагентов 27 декабря. Тогда в него внесли рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова)*, редактора владимирского телеграм-канала «Резонанс» Данила Белякова*, бывшего главу отдела расследований «Медузы»**, журналиста Алексея Ковалева, священника Апостольской православной церкви Андрея Львова, проект «Транспереренси Интернешнл-Россия в изгнании»* и журнал «Страна и мир. Sakharov Review»*.
Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.
С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».
* внесены Минюстом России в рееестр иноагентов
** признана в России иноагентом и нежелательной организацией