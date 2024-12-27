Минюст России 27 декабря дополнил реестр иностранных агентов, внеся туда четырех человек и две организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список внесли рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков), редактора владимирского телеграм-канала «Резонанс» Данила Белякова, бывшего главу отдела расследований «Медузы»*, журналиста Алексея Ковалева, священника Апостольской православной церкви Андрея Львова,

Также в реестр попали проект «Транспереренси Интернешнл-Россия в изгнании» и журнал «Страна и мир. Sakharov Review».

В минувшую пятницу, 20 декабря, министерство включило в реестр журналистку Викторию Ивлеву-Йорк**, адвоката Николая Полозова**, блогера из Ингушетии Ислама Белокиева**, блогера из Чечни Хасана Узарова**, а также проект «Лаборатория университетской прозрачности»**.

*признана в России иноагентом и нежелательной организацией

**внесены Минюстом России в реестр иноагентов