Президент Украины Владимир Зеленский должен находиться в «лагере для нацистских преступников», который следует оборудовать на острове Змеиный. Об этом журналистам заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Что касается судьбы Зеленского и его хунты, то лучшее для них место — на острове Змеиный, где надо оборудовать лагерь для нацистских преступников. А судить их трибуналом в Одессе. Этот русский город, как и другие исторически наши территории, должен вернуться в состав России», — заявил парламентарий.

По мнению Миронова, США «хотят сохранить антироссийский плацдарм» на Украине «за счет европейцев и украинских недр».

«Россию такой вариант, разумеется, не устраивает — преступный режим в Киеве должен быть ликвидирован, а вошедшие в состав нашей страны территории никакому возврату и торгу не подлежат!» — подчеркнул политик.

Его коллегу, главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, журналисты спросили о действиях США в отношении территорий, где находятся редкоземельные металлы (часть из них контролирует Россия).

«[Американцы] поставят там свои частные военные компании и все, не будут никого туда пускать, украинцев в первую очередь. Ничего нового. Хотелки не выросли у них еще, чтобы хотеть те месторождения», — заявил депутат.

В ноябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский должен предстать перед трибуналом после публикации в Сети видео, на котором предположительно украинские военные убивают сдавшихся в плен российских солдат.

28 января глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина рассказала RTVI, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с депутатами предложила создать аналог Нюрнбергского трибунала. Депутат также призвала признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.

31 января врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что бойцов ВСУ, причастных к убийству более 20 мирных жителей в курском селе Русское Поречное, должен ждать новый международный трибунал.