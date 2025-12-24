В Москве и еще трех регионах России задержали 17 человек, обвиняемых в хищении денег при оказании стоматологических услуг. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД. Злоумышленники навязывали пострадавшим кредиты, ненужное лечение и даже удаляли здоровые зубы.

По данным полиции, двое живущих в Москве братьев 1987 и 1988 годов рождения открыли сеть частных стоматологических клиник в столице, Ижевске, Барнауле и Набережных Челнах. В преступную группу входили еще 15 человек, работавшие врачами, администраторами и кураторами.

Участники группы устраивали веерные обзвоны, предлагая клиентам бесплатно сделать панорамный снимок и пройти консультацию. После посещения клиники кураторы навязывали пациентам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых не было необходимости. В некоторых случаях потерпевшим «восстанавливали» или удаляли здоровые зубы.

Мошенники настойчиво предлагали пострадавшим оформить кредит, чтобы оплатить «услуги». При этом им не давали покинуть клинику или связаться с родственниками, поскольку к лечению якобы нужно приступить немедленно.

По данным МВД, жертвами аферистов стали не меньше 14 жителей Удмуртии и еще «несколько десятков» россиян из других регионов, а ущерб превышает 4 млн рублей.

Полицейские изъяли по местам жительства фигурантов и в клиниках более 12 млн рублей, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию. Обвиняемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.