Московский арбитраж одобрил принудительную ликвидацию Киви-банка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Банка России о принудительной ликвидации Киви-банка, который в феврале по решению регулятора лишился лицензии.

«Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать», — приводится результат рассмотрения дела в картотеке арбитражных дел (цитата по ТАСС).

Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщили в самой государственной корпорации. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ должен рассчитаться с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, напомнили в пресс-службе агентства.

«Учитывая достаточность имущества банка для удовлетворения требований кредиторов, расчеты с ними планируется начать после закрытия реестра требований кредиторов — в июле 2024 года», — уточняется в сообщении.

Банк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля. По величине активов он занимал 89-е место в банковской системе России. Регулятор объяснил свое решение тем, что Киви-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России и требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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В марте лицензию отозвали у банка «Стрела», который работал с Киви-банком и по величине активов занимал 321-е место в российской банковской системе. Перед этим Киви-банк предупредил своих бывших клиентов-юрлиц о невозможности вернуть им денежные средства с незастрахованных вкладов. Их общий объем в финансовой организации составлял 18 млрд рублей.