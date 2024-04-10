Московский арбитраж одобрил принудительную ликвидацию Киви-банка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Банка России о принудительной ликвидации Киви-банка, который в феврале по решению регулятора лишился лицензии.
«Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать», — приводится результат рассмотрения дела в картотеке арбитражных дел (цитата по ТАСС).
Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщили в самой государственной корпорации. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ должен рассчитаться с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, напомнили в пресс-службе агентства.
«Учитывая достаточность имущества банка для удовлетворения требований кредиторов, расчеты с ними планируется начать после закрытия реестра требований кредиторов — в июле 2024 года», — уточняется в сообщении.
Банк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля. По величине активов он занимал 89-е место в банковской системе России. Регулятор объяснил свое решение тем, что Киви-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России и требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Было немало сигналов». Эксперты — об отзыве лицензии у QIWI Банка
В марте лицензию отозвали у банка «Стрела», который работал с Киви-банком и по величине активов занимал 321-е место в российской банковской системе. Перед этим Киви-банк предупредил своих бывших клиентов-юрлиц о невозможности вернуть им денежные средства с незастрахованных вкладов. Их общий объем в финансовой организации составлял 18 млрд рублей.
В июле 2023 года Qiwi банк на время частично ограничил физическим лицам снятие наличных и вывод средств с кошельков на банковские счета из-за предписания ЦБ. В пресс-службе банка тогда пояснили, что у регулятора возникли претензии, касающиеся составления отчетности и ведения документации. При этом Киви-банк продолжал заявлять, что оснований для принятия каких-либо мер в отношении него нет.
Из-за возникших у Киви-банка проблем прекратил работу и сервис трансграничных денежных переводов Contact, купленный этой кредитной организацией в 2015 году. Центробанк удалил его из реестра операторов платежных систем. Им активно пользовались релоканты и мигранты, поскольку в отличие от «Золотой короны», он работал с подсанкционными российскими банками вроде «Сбера» и «Альфы».