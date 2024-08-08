Таганский районный суд Москвы принял решение оштрафовать известного интервьюера Юрия Дудя* на 40 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

В сообщении уточняется, что журналист признан виновным по административной статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). С 2022 года Дудь* проживает за пределами России — по некоторым данным, в Барселоне.

После начала российской военной операции на Украине Дудь* выступил в соцсетях с заявлением о том, что она «должна быть немедленно закончена».

25 февраля директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Генпрокуратуре и Минюсту с просьбой рассмотреть вопрос о включения Дудя* в список иноагентов . Она заявила, что в интернете запущена «спланированная кампания» с использованием в том числе «украинских ботов» и «информационных войск СБУ Украины».

«В последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя*, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение», — сказала Мизулина. Она добавила, что несколько неназванных ею СМИ сообщали о наличии у Дудя* иностранного финансирования.

В апреле 2022 года Минюст России внес журналиста в реестр иностранных агентов. Несколько месяцев спустя, в июне, Дудь* обратился в суд в связи с тем, что его не уведомили о внесении в реестр, но в июле иск был отклонен.

1 августа 2024 года Дудь* опубликовал интервью с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым, в котором тот нецензурно исказил фамилию Мизулиной и назвал ее деятельность «инфотерроризмом».

После выхода интервью Мизулина заявила о намерении подать иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и взыскать через суд 10 млн рублей в качестве возмещения морального вреда. Она заявила, что в ролике были распространены сведения, которые порочат честь, достоинство и репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.

7 августа Лебедев извинился перед Мизулиной в видео с обзором новостей, выложенном на его странице во «ВКонтакте». Дизайнер заявил, что при обсуждении с Дудем* Лиги безопасного интернета и ее руководителя «разговор как-то пошел в такую сторону».

Мизулина не приняла эти извинения. «Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала она в своем телеграм-канале.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов