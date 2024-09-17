Администрация президента США должна немедленно начать прямые переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди ― младший и сын бывшего американского лидера Дональд Трамп ― младший в совместной колонке для The Hill.

Авторы публикации выразили озабоченность сообщениями о том, что Белый дом рассматривает возможность разрешить Украине удары дальнобойным оружием по России. Такое решение «подвергнет мир большему риску ядерной катастрофы, чем когда-либо со времен Карибского кризиса», считают Трамп-младший и Кеннеди-младший.

По их мнению, администрация США должна сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из конфликта на Украине, но вместо этого проводит политику, которую Россия «будет расценивать как акт войны».

Аналитики, которые считают, что Россия не предпримет резких ответных шагов даже в случае разрешения дальних ударов по своей территории «ошибочно принимают сдержанность за слабость», пишут Трамп-младший и Кеннеди.

По мнению авторов колонки, каждое наращивание поставок вооружений Киеву и снятие ограничений «приближает мир к грани Армагеддона». Они напомнили, что Россия — ядерная держава, а президент Владимир Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие в «чрезвычайных обстоятельствах».

«Представьте себе, если бы Россия предоставляла другой стране ракеты, инструкторов и данные для нанесения ударов вглубь американской территории. США никогда бы этого не потерпели. Мы не должны ожидать, что Россия тоже будет это терпеть», — говорится в публикации.

По мнению Трампа и Кеннеди, попытки проверить, «кто струсит первым» перед угрозой ядерной войны, зашли слишком далеко.

«Между запуском американских ракет вглубь российской территории и обменом ядерными ударами не осталось и шага. <…> Давно пришло время для деэскалации этого конфликта. <…> Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой мы ее знаем, может быть, даже конец человеческого вида», — говорится в публикации.

Трамп обещал прекратить боевые действия, если победит на президентских выборах, но к моменту, когда он вступит в должность, «может быть уже слишком поздно», считают авторы колонки. Они призвали «прямо сейчас» потребовать от действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис прекращения «безумной военной программы» и начала прямых переговоров с Москвой.

Дональд Трамп — младший — старший сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, исполнительный вице-президент Trump Organization. Роберт Кеннеди — младший ― племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Он баллотировался в президенты США как независимый кандидат, но в конце августа приостановил предвыборную кампанию и выразил поддержку Трампу. СМИ писали, что Кеннеди-младший якобы ведет переговоры со штабом республиканца, чтобы прекратить гонку в его пользу.

Президент России не раз говорил о готовности к переговорам с Украиной на основе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий «на земле». Украинские власти считают, что разрешение Запада бить вглубь российской территории приблизит начало переговоров на выгодных для Киева условиях. Путин заявил, что такое разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта».