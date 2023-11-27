Шторм в Крыму, «может, и к лучшему», поскольку украинские «дроны не будут летать, их снесет ветром». Об этом Daily Storm заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его оценке, стихийное бедствие ничем не угрожает российским военным и не окажет негативного влияния на обеспечение группировки войск на южном направлении. Депутат заверил, что у Вооруженных сил России есть «все сухопутные направления, которые обеспечивают полностью снабжение нашей группировки войск». Судам Черноморского флота шторм тоже не угрожает, убежден Соболев.

«Ну что, у нас такие корабли, что утонут, в бухтах находясь?! Корабли, как правило, в шторм выходят, наоборот, в открытое море. Волны-то чем ближе к берегу — тем становятся более мощные», — поделился он соображениями.

Сообщения СМИ по поводу урагана он назвал «страшилками», которых «не было в советское время»: тогда, по словам депутата, тоже «случались наводнения, но не акцентировали внимание на том, что дерево упало». Соболев возмутился тем, как сейчас подают новости о том, что «деревьями завалило, света нет».

«Да будет через пару часов свет! Ну не землетрясение же случилось. В течения дня все восстановят в этом Крыму!» — выразил уверенность депутат Госдумы.

Последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае. Фотогалерея

Прокатившийся по полуострову шторм, с точки зрения Соболева, «может, и к лучше», поскольку ВСУ из-за ураганного ветра не смогут атаковать российские позиции с помощью дронов.

«Дроны не будут летать, их снесет ветром. Поэтому вряд ли кто-либо рискнет в шторм отправлять их: хоть надводные, хоть воздушные. В этом плане тоже спокойно все. И для нас, и для ВСУ — что касается дронов — это, конечно, сложно», — пояснил член думского комитета по обороне.

Мощный шторм обрушился на Крым и Краснодарский край 26 ноября, но штормовое предупреждение продолжает действовать. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RTVI, что 27 ноября скорость ветра снизится до 10-15 м/с, но уже вечером во вторник и в среду ожидается выход нового южного циклона к Евпатории, Севастополю, «на Азовское побережье Краснодарского края, в Анапу-Геленджик». В Росгидрометцентре предупредили, что после Крыма шторм двинется в Центральный федеральный округ России, а также доберется до Северо-Запада, затронув Ленинградскую область и Псков.