МВД России объявило в розыск оппозиционного политика Илью Яшина*, который в 2022 году был осужден за распространение «фейков» о российской армии, а в августе этого года освободился из колонии в рамках обмена заключенными с Западом. Соответствующая карточка появилась в ведомственной базе розыска.

Согласно данным в карточке, Яшин*, родившийся в Москве 29 июня 1983 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса (какой именно — не уточняется).

Сам Яшин* написал в своем телеграм-канале, что ему не приходило никаких повесток и официальных уведомлений, формальный повод для объявления в розыск ему тоже неизвестен.

«Все сделано по-тихому. Очевидно, на тот случай, если я решу вернуться на Родину — чтобы сразу в аэропорту и арестовать. Такой вот подарок на Новый год. Впрочем, не удивлен, конечно. Этого следовало ожидать, и я понимал, что так будет, еще когда нас обменивали», — написал оппозиционер.

Он добавил, что в ответ «постарается в наступающем году тоже “порадовать”» российское руководство «подарками, которые осложнят ему жизнь».

В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам лишения свободы по делу о военных «фейках». Поводом для уголовного дела стал стрим политика, в котором он рассказывал о событиях в украинском городе Буча.

Следствие утверждало, что Яшин* «под видом достоверных сведений» сообщил об убийствах мирных жителей Бучи, хотя ему было «достоверно известно», что фотографии мертвых людей и видео из этого города — провокация «киевского режима».

В марте 2022 года украинский город Буча, пригород Киева, некоторое время контролировался российскими ВС. В апреле 2022 года туда вошли ВСУ, после чего Украина и страны Запада обвинили российских военных в убийстве мирных жителей Бучи. Российская сторона обвинения в свой адрес отвергла; глава МИД России Сергей Лавров назвал видео и фото из Бучи «фейками» и «провокацией».

Помилован президентом

Яшин* оказался на свободе в результате масштабного обмена заключенными, который состоялся между Россией и Западом 1 августа 2024 года. Российская сторона в рамках обмена освободила и передала Западу 16 человек, находившихся в российских колониях и СИЗО, — помимо Яшина*, на свободу вышли в том числе политик Владимир Кара-Мурза* и правозащитник Олег Орлов*.

Сам Яшин* назвал свое освобождение «незаконным выдворением из России», заявив, что был против включения своего имени в списки на обмен. По словам политика, он с первого дня за решеткой просил не включать его ни в какие обменные списки, а после обмена его первым желанием было «немедленно поехать в аэропорт, взять билеты и вернуться в Россию».

«Самое страшное — это то, что мне дали понять, что мое возвращение в Россию исключит любые обмены политзаключенных в обозримой перспективе», — объяснял Яшин*.

Президент России Владимир Путин 1 августа подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые вышли на свободу в рамках обмена заключенными. Яшин* говорил, что незадолго до освобождения ему настойчиво предлагали написать прошение о помиловании, но он этого делать не стал.

После освобождения из колонии Яшин* оказался в Германии, однако от политического убежища в этой стране отказался: по его словам, согласие на убежище означало бы невозможность вернуться в Россию. Политик предпочел оформить в ФРГ вид на жительство на других основаниях.

Находясь в Германии, Яшин* участвует в организации антивоенных митингов. 17 ноября в Берлине состоялся антивоенный марш, организаторами которого выступили, помимо Яшина*, вдова Алексея Навального Юлия и Владимир Кара-Мурза*. По оценкам немецкой полиции, в мероприятии приняли участие порядка 2 тыс. человек.

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