В немецком Бонне проходит первая пресс-конференция Андрея Пивоварова, Владимира Кара-Мурзы* и Ильи Яшина*, которые днем 1 августа были в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. Главные заявления политиков во время их выступления — в материале RTVI.

Андрей Пивоваров

Пресс-конференцию начал политик Андрей Пивоваров, который поблагодарил всех, кто участвовал в обмене заключенными. Отдельно он выделил канцлера Германии Олафа Шольца, который встречал их в аэропорту.

«Это, конечно, было удивительно. <…> Это огромная работа, и удивительная для всех нас: и тех, кто за столом, и тех, кто остался отдыхать», — подчеркнул Пивоваров.

Политик добавил, что кто-то может сказать, что были освобождены «не так много людей», однако по словам Пивоварова, многих его друзей «просто спасли от смерти». Кроме того, он считает, что тех политзаключенных, которые не оказались в списке обмена, произошедшее может «воодушевить» и дать им «мечту, что световые силы — они сильны».

Среди прочего, Пивоваров обратился к мировому сообществу с просьбой «протянуть руку» людям России. По его словам, это может проявляться в «простых вещах», в числе которых разрешение на образовательную визу для молодежи.

«Какие-то простые вещи, где мы дадим возможность россиянам увидеть, что здесь не сплошные враги, как показывает телевизор, а такие же люди, которые помогают <…> получить образование. Вот это шаги, которые, как мне кажется, помогли бы нам всем», — пояснил Пивоваров.

Политик добавил, что «важно не ждать, а действительно действовать».

Владимир Кара-Мурза*

Продолжил пресс-конференцию оппозиционер Владимир Кара-Мурза*. Он поделился, что ощущает себя «зрителем фильма», поскольку неделю назад он сидел в камере, вчера находился в СИЗО Лефортово, а сегодня ехал на пресс-конференцию «по живописному берегу Рейна». «Трудно избавиться от сюрреализма происходящего», — отметил он.

Решение об обмене Кара-Мурза* назвал «непростым» для правительства Германии. При этом, по его словам, «в демократии редко бывают простые решения».

«На кольце, которое подарили Оскару Шиндлеру спасенные евреи, были выгравированы слова “Спасая одну жизнь, спасаешь человечество”. Вчера было спасено 16 жизней. Я не думаю, что может быть в этом мире хоть что-то более важное», — сказал он.

Кара-Мурза* выразил благодарность правительствам Германии, США и Великобритании и всем, кто «все эти годы добивался освобождения [российских политзаключенных]».

Оппозиционер добавил, что они с Ильей Яшиным* и «еще многими нашими товарищами» «категорически отказались писать какие-либо прошения о каком-либо помиловании на имя [президента России] Владимира Путина». Кара-Мурза* напомнил, что 61 статья Конституции России запрещает высылку российских граждан без их согласия.

«Тем не менее мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны. <…> Нашего согласия никто не спрашивал. Нас вытащили из тюрьмы, посадили в автобус, загрузили в самолет и отправили в Анкару», — рассказал Кара-Мурза*.

Политик отметил, что у освобожденных россиян не было заграничных паспортов — в Германию они въехали по внутренним российским документам.

Среди прочего, Кара-Мурза* рассказал, что к каждому из 16 заключенных, участвовавших в обмене, был приставлен сотрудник ФСБ.

«Мой прикрепленный товарищ [из ФСБ], когда самолет взлетал, он повернулся ко мне и сказал: “Смотрите, смотрите, последний раз видите родину”. Я ему сказал: “Я историк по образованию. Я не только верю, я не только думаю, я точно знаю, что я в Россию обязательно вернусь». И все мы обязательно вернемся. И что обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной страной», — заключил Кара-Мурза*.

Илья Яшин*

Оппозиционер Илья Яшин* также поблагодарил всех, кто причастен к обмену. Он назвал «благородным» мотив правительства Германии, которое организовало обмен заключенных для «спасения человеческих жизней».

«Я понимаю очень сложную этическую дилемму, перед которой оказался и канцлер Шольц, и все немецкое правительство. <…> Я обратился к [канцлеру Шольцу] со словами о том, что я очень хорошо понимаю, в какой тяжелой ситуации он оказался принимая решение о том, чтобы освободить убийцу», — сказал Яшин*.

Он добавил, что «это тяжело — осознавать, что ты вышел на свободу, потому что убийца вышел на свободу».

Яшин* подтвердил слова Кара-Мурзы* о том, что он отказался писать прошение о помиловании. По его словам, ему очень настойчиво предлагали написать прошение незадолго до освобождения, однако он не стал этого делать.

«Меня продолжили уговаривать. Это выглядело странно и дало некие намеки. Я догадывался, что происходит, и категорически отказался писать прошения», — сказал он.

Оппозиционер напомнил, что с первого дня за решеткой публично просил не включать его ни в какие обменные списки, и назвал это своей «четкой и абсолютно осознанной позицией».

«Я отказался покидать Россию под угрозой ареста, понимая себя как российского политика, российского патриота и гражданина России, чье место в России, пусть даже и в тюрьме, но в России. Я понимал свое пребывание в заключении <…> не только как антивоенную борьбу, <…> но и как борьбу за своем право жить в своей стране, заниматься независимой политикой в своей стране», — пояснил он.

Яшин* заявил, что не рассматривает свой приезд в Германию «как обмен».

«Я рассматриваю это мероприятие именно как выдворение из России, незаконное выдворение из России против моей воли», — заявил он.

По словам оппозиционера, когда его доставили в Лефортово, он написал заявление на имя начальника Лефортово, в котором констатировал, что не давал согласия на высылку.

В тексте документа Яшин* подчеркнул, что «настаивает на своем законном праве оставаться в стране, где он родился». На пресс-конференции политик показал копию заявления и сказал, что этот документ сделал его высылку из России «абсолютно незаконной».

Он также рассказал, что после обмена его первым желанием было «немедленно поехать в аэропорт, взять билеты и вернуться в Россию». По словам Яшина*, сотрудники ФСБ понимали это: «Мне сказал сотрудник ФСБ: “Ты можешь вернуться, как Навальный. Ты можешь быть арестован, как Навальный. Ты можешь закончить, как Навальный”».

«Самое страшное — это то, что мне дали понять, что мое возвращение в Россию исключит любые обмены политзаключенных в обозримой перспективе», — сказал политик после упоминания разговора с представителем ФСБ.

Также Яшин* добавил, что бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов и экс-технический директор «Навальный Live» Даниэль Холодный были в списках на обмен, но «в последний момент» их «вычеркнули».

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре 1 августа. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей, Германии — 12, США — четыре.

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