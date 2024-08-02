Политик Илья Яшин* опубликовал в своем телеграм-канале первое фото после освобождения в рамках обмена между Россией и Западом.

«Скоро всё расскажу. А пока просто спасибо всем, кто переживал. Всех вас обнимаю!» — говорится в публикации.

На фотографии Яшин* запечатлен с еще одним участником обмена, бывшим главой штаба** Навального в Барнауле Вадимом Останиным. Они стоят в тюремных робах. Рядом с освобожденными находятся руководители ФБК** Мария Певчих*, Леонид Волков* и Иван Жданов*, которые встретили их в Германии.

Также Певчих* опубликовала в своих соцсетях фото с освобожденной в рамках обмена художницей Александрой Скочиленко.

Самолет с Яшиным*, Останиным, Скочиленко и другими освобожденными в ходе обмена прибыл в немецкий Кельн вечером 1 августа. Пассажиры рейса не вышли к встречавшим. В СМИ появилась информация, что участники обмена будут отправлены в больницу на обследование и карантин.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в аэропорту Кельна, приветствовал обмен и заявил, что все формальности, связанные со въездом бывших заключенных в Германию, уже улажены.

«Я желаю всем тем кто сюда прибыл всего хорошего, чтобы они поправили свое здоровье и нашли тут перспективы», — сказал глава немецкого правительства.

Масштабный обмен заключенными состоялся в Анкаре 1 августа. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей, Германии — 12, США — четыре.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** признаны экстремистской организацией, деятельность в России запрещена