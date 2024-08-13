В плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся пять бойцов отряда «Ахмат Чечня». Об этом рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что пленные никак не связаны с его подразделением.

По словам Алаудинова, в плен ВСУ попали три стрелка и два связиста, это произошло «в неравном бою».

«Да, мы в курсе, что, когда вы заходили, вы взяли в плен бойцов «Ахмат Чечня». Мы их видели. Мы это признаем. Но когда вы говорите, что берете активно в плен бойцов спецназа «Ахмат» — извините меня, у вас нету ни одного бойца спецназа «Ахмат»», — заявил Алаудинов.

Также он добавил, что «чеченец, который попал в плен, уже не кадыровец» и что для чеченца «нет ничего позорней, чем попасть в плен». После этого он вновь призвал украинские силы раскрыть позывные захваченных бойцов, если среди них есть военные спецназа «Ахмат», как утверждают в украинских источниках.

Кроме того, командир спецназа отметил, что за вторник, 13 августа, российские подразделения смогли уничтожить «огромное количество живой силы и техники противника».

Накануне Алаудинов опроверг информацию из украинских СМИ о том, что ВСУ якобы взяли в плен военнослужащих «из Грозного». Он заверил, что «ни один боец «Ахмата» в плен не сдавался.

По словам начальника пресс-центра группировки «Север», к 13 августа Вооруженные силы России пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российских территорий в районе населенных пунктов Курской области — Общий Колодезь, Снагость, Каучук (Кореневский район), Алексеевский (Железногорский район).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом 12 августа сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов на территории региона.