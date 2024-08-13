За прошедшие сутки российские войска уничтожили в общей сложности 420 украинских военнослужащих, 55 единиц бронетехники, включая три танка, боевую машину пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, РСЗО и артиллерийское оборудование. Об этом сообщает корреспондент RTVI из Курской области со ссылкой на начальника пресс-центра группировки “Север” Ярослава Якимова.

По его словам, к 13 августа Вооруженные силы России пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российских территорий в районе населенных пунктов Курской области — Общий Колодезь, Снагость, Каучук (Кореневский район), Алексеевский (Железногорский район).

Якимов добавил, что российские военные отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении курского села Мартыновка, где было убито 15 солдат ВСУ, поражены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

«Ударами авиации и артиллерии ликвидированы техника и солдаты 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки», — рассказал глава пресс-центра группировки войск «Север».

Накануне, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ проводят «операцию» на территории Курской области. До этого совещание с главами силовых ведомств и членами правительства провел российский лидер Владимир Путин. Он назвал приоритетной задачей Минобороны вытеснение украинских военных из Курской области и последующее укрепление государственной границы.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов на территории региона. По его словам, 180 тысяч местных жителей подлежат эвакуации. Также Смирнов обвинил украинских военных в применении химического оружия.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что фигурантами дела являются командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Им вменяют покушение на убийство, убийство и совершение теракта.

Татьяна Акиншина