Украинские военные не верят в возможность перемирия с Россией, а кое-кто считает, что Киев проиграл. Об этом пишет El Pais со ссылкой на бойцов ВСУ, находящихся на позициях под Краматорском (Донецкая область).

Около 30 украинских солдат поделились с изданием сомнениями в том, что Россия и Украина договорятся о прекращении огня на месяц. При этом большинство из них заявили El Pais, что даже если это произойдет, то они не вернутся домой, потому что это фактически будет означать отказ от территорий, которые Россия взяла под контроль после начала СВО.

«Если мы не остановим их сейчас, мы не остановим их никогда, и нет другого выбора, кроме как сделать это силой. <…> Или победа, или смерть», — заявил El Pais один из солдат.

Другой отметил, что украинцы «примут только один вариант» — возвращение всех утраченных территорий. При этом озвучиваются и более пессимистичные варианты. Например, еще один солдат заявил газете, что Киеву вряд ли удастся «вернуть целое поколение, выросшее в Донецке и Крыму за последнее десятилетие» под контролем России.

«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей. <…> Тело моего брата сейчас где-то под Курском», — добавил он.

Бойцы ВСУ считают, что Россия вряд ли согласится на временное прекращение огня после провала Минских соглашений, а единственное спасение для Украины — это гарантии безопасности со стороны других стран.

При этом один из военных заявил El Pais, что вернулся бы домой в случае временного перемирия. Собеседник газеты выразил уверенность в том, что Украина и Россия должны «попытаться нормализовать отношения», потому что в обеих странах много родственников.

El Pais приводит данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которому взгляды украинцев на варианты урегулирования конфликта Москвы и Киева за последнее время изменились. Если в 2022 году за продолжение боевых действий «до тех пор, пока территориальная целостность страны не будет восстановлена», выступал 71% опрошенных, то после прихода Дональда Трампа к власти в США этот показатель снизился до 50%.

Украина по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии согласилась принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на месяц. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении его Россией.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва согласна на прекращение огня, но хочет гарантий, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал заявления Путина как «многообещающие, но неполные». Он добавил, что хотел бы увидеть прекращение огня со стороны России.