Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне написали статью для The Daily Telegraph по случаю 120-летия Англо-французского соглашения. В публикации сказано, что в случае проигрыша Киева в конфликте с Москвой, проиграют и другие государства.

«Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора [президенту России Владимиру] Путину», — сказали главы ведомств.

Кэмерон и Сежурне пообещали подтвердить поддержку Киева на немецком саммите Европейского политического сообщества в июле, а также обеспечить «продуктивный саммит» НАТО в июле в США.

«Мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим неудачу», — говорится в статье.

Министры также выразили солидарность с российским народом в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Ответственность за нападение авторы публикации возложили на «Исламское государство»*.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне, 7 апреля, сообщил, что Киев ожидает, что Москва в конце весны — начале лета активизирует наступательные действия, главным образом — под Донецком.

По словам главы разведки, Украина нуждается в дополнительных поставках артиллерийских систем и боеприпасов. Комментируя объединение стран ЕС для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ на мировом рынке, Буданов заявил, что эффект от этого решения, инициированного Чехией, пока не ощущается.

В конце февраля Bloomberg сообщило, что, по оценкам украинской разведки, руководство России не отказалось от цели взять под контроль Киев и Одессу.

* Организация признана в России террористической и запрещена