Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя значительное число россиян и политических деятелей поднимают этот вопрос. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертные казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос», — сказал глава государства.

Он отметил, что в России, наоборот, принимается «целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия».

Мораторий на смертную казнь начал действовать в 1997 году, когда Россия вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Протокол так и не был ратифицирован, однако смертную казнь запрещено применять в России согласно Венской конвенции. В 2009 году Конституционный суд подтвердил невозможность применения смертной казни.

В начале 2022 года снятие моратория на смертную казнь активно обсуждалось, в том числе в Госдуме, в связи с необходимостью ужесточить наказание для педофилов, совершивших тяжкие преступления. Обсуждение активизировалось из-за резонансного убийства пятилетней девочки в Костроме, которое было совершено в начале января 2022 года двумя рецидивистами.

В ноябре 2022 года глава Конституционного суда Валерий Зорькин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, заявил, что «только изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни», поскольку текст о смертной казни в Основном законе Российской Федерации сформулирован таким образом, что фактически потребуется принятие полностью новой Конституции. В декабре 2022 года Владимир Путин говорил, что позиция КС по смертной казни не изменилась.

Дискуссия о возвращении смертной казни возобновилась в марте 2024 года после теракта в подмосковном концертном центре «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали более 140 человек. После трагедии о необходимости отмены моратория на смертную казнь высказались многие известные политики и депутаты.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указывал, что ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения КС по этому вопросу. По его словам, для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.