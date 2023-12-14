Певец Шарлот (полное имя Эдуард Шарлот) стал фигурантом еще одного уголовного дела ― о сожжении паспорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Самарской области. Шарлот находится в самарском СИЗО.

По словам источника агентства, дело возбуждено по статье о похищении или повреждении документов (325 УК). О новом деле против Шарлота также пишут ТАСС, РИА Новости и телеграм-каналы. Официального подтверждения этой информации не поступало. Адвокат певца Алексей Лапузин и отец Шарлота заявили RT, что не знают о возбуждении уголовного дела.

Летом 2023 года Шарлот уехал из России и опубликовал видео с сожжением российского паспорта. В середине ноября он анонсировал свое возвращение, после чего глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что попросила Следственный комитет и МВД дать правовую оценку действиям певца.

22 ноября Шарлота задержали в аэропорту Пулково и арестовали на 13 суток по административному протоколу о мелком хулиганстве. Мизулина сообщала, что против исполнителя возбудили три уголовных дела по двум статьям: о реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) и об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК).

Поводом стали видео, на которых Шарлот порвал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, спел о падении курса рубля на мотив песни «День Победы», а также прибил к кресту свой испорченный военный билет и портрет патриарха Кирилла. В начале декабря суд в Самаре арестовал Шарлота на два месяца по этим делам.