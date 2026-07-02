Канада присоединится к конкурсу «Евровидение» в 2027 году, став первой новой страной-участницей с момента дебюта Австралии в 2015 году. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на заявление канадской телерадиокомпании CBC/Radio-Canada и Европейского вещательного союза (EBU).

Участие Канады стало возможным после того, как на прошлой неделе CBC/Radio-Canada стала членом EBU. Представляющий канадскую эстраду артист примет участие в полуфиналах конкурса, а порядок выбора представителя страны будет объявлен позднее.

«В этот День Канады, когда мы празднуем с канадцами по всей стране и по всему миру богатство и разнообразие канадской культуры, мы очень рады подтвердить, что привозим крупнейшее в мире музыкальное событие в Канаду», — объявила президент и генеральный директор CBC/Radio-Canada Мари-Филипп Бушар.

Директор конкурса Мартин Грин тоже поприветствовал нового участника.

«Мы рады приветствовать CBC/Radio-Canada в семье “Евровидения” — это еще один знак того, что, хотя конкурс родился в Европе, он продолжает открывать двери для всего мира», — говорится в его заявлении.

Канада имеет давние связи с «Евровидением». Самая известная из них — победа Селин Дион в 1988 году, которая представляла на конкурсе Швейцарию с песней Ne partez pas sans moi. Канадские артисты также выступали за другие страны, включая Грецию и Францию.

Новость о присоединении Канады к конкурсу вызвала неоднозначную реакцию у его поклонников. Многие возмутились тем, что конкурс теряет свою европейскую суть, и призвали переименовать его в «Мировидение».

Другие комментаторы в соцсетях, напротив, поприветствовали канадцев в «безумной, но прекрасной семье “Евровидения”». Некоторые фанаты призвали вернуть на сцену Селин Дион — на этот раз уже в качестве представительницы родной страны.