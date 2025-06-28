В одном из округов японского города Осака нашли тело 50-летней россиянки Елены Ито. Полиция также рассматривает версию об убийстве.

Как пишет 47News, вечером 27 июня женщина, проживающая на восьмом этаже в жилом комплексе в Шимодере, округ Нанива, начала «кашлять кровью» и потеряла сознание. Ее тело нашли на кровати.

Полиция сообщает, что Ито жила одна, следов проникновения в помещение не было, а входная дверь была заперта. При этом не исключается, что женщину могли убить.

«На ее лице были следы ударов и кровотечения, и полиция префектуры расследует возможность того, что это могло быть убийство», — говорится в материале.

Бывший муж Ито, россиянин и житель Осаки, тщетно пытался с ней связаться несколько дней. Как уточняет Asahi, мужчина в итоге открыл дверь своим ключом и обнаружил экс-супругу лежащей на кровати. Тогда он попросил знакомого японца вызвать полицию.

В генконсульстве России сообщили, что они «связались с полицией, ведется следствие», добавив, что находятся в контакте с правоохранительными органами по этой теме.

Ранее в римском парке Вилла Панфили нашли тело россиянки из Омска Анастасии Трофимовой и ее 11-месячной дочери. По предварительным данным, обеих убили. Обстоятельства их гибели, как сообщалось 20 июня, занимается консульский отдел посольства России.

Мать погибшей опознала ее по татуировкам. По данным следствия, в преступлении подозревается американский сожитель женщины, известный под именами Рексал Форд и Френсис Кауфман, который был задержан 13 июня в Греции и ранее уже отбывал наказание за домашнее насилие и нападение с применением оружия.

В августе 2024 года на Маврикии полиция нашла тело убитой 29-летней уроженки Башкирии Залии Шамигуловой. Она была зарезана, подозреваемый в преступлении был задержан. Россиянка, проживавшая на острове с июня вместе с подругой Еленой Гусевой, пропала 17 августа после того, как села в автомобиль знакомого, направляясь в город Кюрпип к своему молодому человеку. Когда девушка не вернулась, ее подруга обратилась в полицию и российское посольство, а родственники предполагали возможность похищения с целью выкупа.