Непротокольная форма одежды президента Украины Владимира Зеленского на провальной встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне отражает «растущий визуальный сдвиг» под влиянием боевых действий на украинскую швейную промышленность и «центральное место военных в украинской культуре», пишет Politico.

Таким мнением с изданием поделился корреспондент Kyiv Post и The Kyiv Independent Илья Пономаренко. «Одежда — это больше, чем просто одежда. Она — часть культуры людей, которые вовлечены в эту ***** [военную операцию]», — заявил журналист. По его словам, непротокольный костюм Зеленского призван «посылать мягкий антиэлитарный сигнал».

«Когда он встречается с видными деятелями и влиятельными лицами, его одежда, по сути, спрашивает — чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь спасением жизней или изысканными протоколами? Даже когда он встречается с королями, он одевается так, чтобы представлять среднестатистического украинца, вовлеченного в эту военную операцию. Так что это сигнал: “Я пришел в закоулки власти как представитель моего скромного народа”», — убежден Пономаренко.

По его словам, сейчас в украинском обществе сделан «сильный акцент на равенство», поскольку «людей волнует не статус и богатство, а общее дело».

«Когда Зеленский едет за границу, было бы не очень мило с его стороны носить очень дорогие костюмы, такие как Ralph Lauren или что-то в этом роде», — считает Пономаренко.

По его словам, украинская швейная промышленность в последние годы подстраивала предложение под спрос, поэтому начали создаваться компании по производству военизированной экипировки. В пример журналист привел тактическое снаряжение от M-TAC и обувь от Talan.

По его словам, Зеленский предпочитает одежду украинского бренда M-TAC, которую «можно считать повседневной — свитшоты и толстовки с капюшонами». Тем не менее такую же одежду носят в зоне боевых действий, с бронежилетами и камуфляжными куртками, добавил Пономаренко. Он рассказал, что когда работал военным репортером, носил практически такую же толстовку, в какой президент Украины прибыл на встречу с Трампом.

«Существует миллион вариантов того, как можно комбинировать одежду для зоны боевых действий. То, что носил Зеленский, мог бы легко носить и кто-то из военных», — уточнил корреспондент.

До 2014 года украинская армия была «заброшена и недофинансирована», а образ среднестатистического военного «был смехотворным», поскольку «ношение военной формы могло означать, что вы из бедной семьи и не имеете перспектив в жизни», утверждает Пономаренко. Потом, заявил он, «имидж армии улучшился», в том числе за счет реформ.

«Армия теперь является одним из самых надежных институтов в украинском обществе, поэтому форма представляет собой нечто иное. Плюс военнослужащие сегодня лучше экипированы и оснащены, поэтому они также выглядят иначе», — пояснил журналист.

Напомним, для встречи с Трампом, на которой планировалось подписать соглашение о сделке по добыче редкоземельных металлов, Зеленский выбрал черную толстовкуполо с вышитым трезубцем и темные брюки-карго. Трамп пошутил по поводу его одежды, отметив, что он «нарядился», и специально громко повторил эту шутку для журналистов.

Впоследствии корреспондент консервативной сети Real America’s Voice Брайан Гленн прямо спросил у Зеленского, почему занимающий самую высокую должность на Украине человек «отказывается носить костюм». Тот ответил, что наденет костюм, когда закончится вооруженный конфликт. СМИ отметили, что этот диалог вызвал усмешку на лице вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Ранее стилист украинского лидера Эльвира Гасанова в разговоре с Financial Times заявила, что черное поло, которое Зеленский надел на встречу с Трампом, представляет собой «часть его послания миру». «Его стиль задает стандарты лидерства в XXI веке, поскольку он сильная личность», — сказала дизайнер, добавив, что выбор капсульного гардероба в стиле милитари демонстрирует вовлеченность президента в дела страны.