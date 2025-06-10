За последние полгода увеличилось количество украинцев, которые согласны уступить территории ради прекращения конфликта с Россией. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно опросу, в мае-июне эту позицию поддержали 38% респондентов. В феврале-марте показатель был на 1% выше, а в декабре 2024 года — таким же (38%). Как пишет «Страна», уровень поддержки территориальных уступок ради мира остается стабильным уже шесть месяцев. Для сравнения, в октябре 2024 года только 32% украинцев были готовы пойти на такой шаг.

В мае—июне 2025 года 52% жителей Украины выступали против территориальных компромиссов и поддерживали продолжение боевых действий. Ранее, в феврале—марте того же года, эту точку зрения разделяли 50% опрошенных, в декабре 2024-го — 51%, а в октябре 2024-го за отказ от уступок в обмен на прекращение огня высказывались 58% респондентов. Во всех проведенных опросах 10—11% украинцев затруднились с ответом, не заняв четкой позиции по этому вопросу.

Согласно исследованиям КМИС, с 2022 года наблюдается снижение доли украинцев, выступающих против территориальных уступок. Если в начале военной операции против компромиссов было 87% респондентов, то сейчас их число заметно уменьшилось. При этом сторонников урегулирования конфликта путем уступок, которые в 2022 году составляли лишь 8%, стало более чем в четыре раза больше.

В меморандуме, представленном Россией 2 июня в Стамбуле, сказано, что Москва настаивает на выводе украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также требует международного признания этих регионов и Крыма частью России.

Днем 9 июня глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Украина упустила возможность заключить мир на более выгодных условиях еще в феврале 2022 года. По его словам, тогда Киеву предлагалось признать Крым российским и «оставить в покое» ДНР и ЛНР.

Москва и Киев категорически отвергают любые территориальные уступки. Однако украинский президент Владимир Зеленский не исключал возможности компромисса, который в перспективе мог бы помочь вернуть часть территорий мирными средствами. При этом он подчеркивал, что обсуждать этот вопрос должны лично он и российский лидер Владимир Путин, а не переговорные группы.