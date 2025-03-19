Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения по трем уголовным статьям российскому телеведущему и гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии СБУ, Корчевников в «многочисленных эфирах» неоднократно оправдывал проведение российской военной операции на Украине, а также «публично призывал к захвату всей территории» Украины и «физическому уничтожению» украинцев.

В сообщении СБУ утверждается, что телеведущий совершает поездки «во временно оккупированные районы Украины», где выступает в поддержку президента России Владимира Путина» и военных действий.

СБУ предъявила Корчевникову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

— о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ч. 2 ст. 110),

— об оправдании военных операции и «восхвалении» ее участников с использованием СМИ (ч. 3 ст. 436-2),

— о незаконном пересечении государственной границы Украины (ч. 2 ст. 332-2).

В СБУ добавили, что в настоящий момент принимаются «комплексные меры» для привлечения Корчевникова к ответственности. В сообщении говорится, что телеведущий «скрывается в России».

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. В их числе певцы Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Григорий Лепс, актер Иван Охлобыстин и другие.

Чем известен Борис Корчевников

Борису Корчевникову 42 года, он родился 20 июля 1982 года в Москве. В начале телевизионной карьеры работал на НТВ, снимая репортажи для программ «Сегодня», «Личный вклад», «Страна и мир», «Профессия — репортер», «Главный герой», «Намедни» и др.

Широкую известность Корчевников получил, сыграв в сериале «Кадетство», который шел на СТС в 2006-2007 годах. Впоследствии работал на СТС в должности директора департамента регионального вещания телеканала, а позже стал креативным продюсером и ведущим.

Пост генерального директора и продюсера телеканала «Спас» Корчевников занял в 2017 году. Тогда же он начал вести шоу «Судьба человека» на «России 1».

В 2018 году Корчевников стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2019 году был включен в состав Общественной палаты России. В 2022 году телеведущий поддержал начало военной операции на Украине.