Половина энергетической системы Украины повреждена, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

Говоря о состоянии энергоинфраструктуры, глава украинского МИДа отметил, что страна продолжает «держаться», поскольку «многому научилась». Кулеба убежден: если какая-либо другая страна подвергнется «такому масштабу энергетического разрушения», она «будет выглядеть намного, намного хуже, чем Украина».

«Мы знаем, каковы риски. <…> Мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и заручаться поддержкой всего мира», — сказал министр.

Кулеба отметил, что Киеву нужны системы ПВО и самолеты-перехватчики для защиты оставшейся энергетической инфраструктуры. Также глава украинского МИДа заявил, что ВСУ остро нуждаются в артиллерийских боеприпасах и средствах радиоэлектронной борьбы. По словам Кулебы, «современная война — это в основном война беспилотников и программного обеспечения».

С начала 2024 года украинские беспилотники атаковали более десятка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, в том числе Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Российские военные наносят массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России». В частности, о таком ударе Минобороны России отчиталось 11 апреля.

«В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», — сообщало ведомство.

В этот же день российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что этой зимой ВС России не наносили ударов по украинским энергообъектам «из гуманитарных соображений», однако «вынуждены были ответить» после серии атак ВСУ.

По словам Путина, основной целью российских войск было прямое влияние на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины, поскольку энергетические объекты «связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, — это демилитаризация».

В середине апреля глава крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко в беседе с CNN назвал ситуацию с энергосистемой страны, которая сложилась к весне этого года, самой сложной с начала военных действий. По его словам, численность разрушенных украинских энергообъектов достигла 80%.

Тимченко утверждал, что благодаря поставкам электроэнергии из Европы ситуацию удалось стабилизировать, однако положение Украины может ухудшиться с наступлением более жаркой погоды. «У нас просто скоро нечего будет восстанавливать. Очень срочно стране требуется поставка систем противовоздушной обороны», — отметил он.

В Пентагоне считают, что атаки по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс и привести к «эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики». Глава американского военного ведомства Ллойд Остин призвал Киев «наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия».