Киев намерен создать «зону безопасности» с целью защиты приграничных областей Украины, написала в телеграм-канале вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — сообщила она.

По словам Верещук, в пределах этой зоны находятся «гражданские россияне». «Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается», — написала она.

Вице-премьер пояснила, что силами ВСУ планируется провести гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры, а также допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». По ее словам, сейчас проводится подготовка и консультации.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией» и потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории страны, после чего обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной. По словам главы государства, Киев, напав на Курскую область, выполняет волю своих «западных хозяев», которые пытаются воевать с Россией «руками украинцев».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляка заявил, что политическими целями нападения ВСУ в Курской области являются перенос боевых действий на территорию России, а также нанесение публичного удара Кремлю. По его словам, Украина намерена показать своим западным партнерам, что «Россия не настолько сильна, чтобы контролировать внутренние риски».

Вместе с тем, Подоляк заверил, что у Киева нет цели оккупировать российские территории и захватить или разрушить социальные объекты. По его словам, ВСУ разрушают «только военные объекты».

Примерно в то же время заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в ходе телеэфира сообщил, что настоящая цель вторжения украинских войск в Курскую область заключалась в захвате стратегических объектов региона и части Белгородской области.

Алаудинов заверил, что он ознакомился с документом, согласно которому, операцию в Курской области одобрило руководство НАТО, которое, в свою очередь, рассчитывало на то, что ВСУ удастся занять большую территорию региона со стратегическими объектами.