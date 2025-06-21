Бывшего игрока «Спартака» Куинси Промеса посадили в камеру сразу после депортации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды, сообщает голландский телеканал AT5 со ссылкой на прокуратуру. По его данным, футболиста сопровождала военная полиция, которая увезла его в своем фургоне сразу после посадки самолета в аэропорту Схипхол.

Рейс приземлился накануне в 21:45. Газета De Telegraaf отметила, что Промеса привезли в Амстердам на зафрахтованном нидерландскими властями самолете и пересадили в автомобиль для перевозки арестантов прямо у трапа. Его ждали два белых микроавтобуса Королевской военной полиции с тонированными окнами. Журналисты, пытавшиеся проследить за футболистом, признали, что ничего не смогли увидеть.

Куда именно поместили Промеса, официально не сообщается. Прокуратура объявила лишь, что «на данный момент он остается под стражей». Министерство юстиции Нидерланды заранее предупреждало, что после экстрадиции футболист будет сразу помещен в следственный изолятор и останется в предварительном заключении до суда.

Оба уголовных дела против Промеса — о торговле наркотиками в особо крупных размерах и нанесении ножевых ранений двоюродному брату — находятся на апелляции и будут рассматриваться вместе, но дата слушания пока не назначена. По первому делу окружной суд Амстердама ранее приговорил футболиста к шести годам лишения свободы, по второму — к полутора годам.

В Минюсте Нидерландов подчеркнули, что запрос об аресте и выдаче Промеса был подан из-за его неявки на судебные заседания по уголовным делам против него. В прокуратуре пояснили, что в то время, когда футболист должен был присутствовать на суде, он «находился в России, где жил и работал».

«Он не отреагировал на повестки о явке на слушания по его делам. Когда он приехал в Дубай в марте 2024 года, он был арестован местными властями. Вскоре после этого Нидерланды обратились к Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой выдать этого человека», — рассказали в прокуратуре, поблагодарив власти ОАЭ за «конструктивное сотрудничество».

Еще до экстрадиции Промес дал большое интервью RTL Boulevard, заявив, что готов добровольно приехать в Нидерланды на суд, если получит гарантии, что потом сможет вернуться в Дубай. Суд Амстердама объявил, что не собирается это гарантировать.

Первый приговор был вынесен Промесу летом 2023 года — заочно. Его признали виновным в том, что на семейном торжестве в 2020 году он нанес ножевые ранения в ногу двоюродному брату, которого обвинил в краже украшения у своей тетки. По решению суда футболист должен был провести в заключении 18 месяцев.

В феврале 2024 года в Амстердаме состоялся суд над Промесом по делу о контрабанде 1360 кг кокаина из Бразилии через Бельгию в Нидерланды в 2020 году. Обвинение утверждало, что наркотики были поставлены двумя партиями в интересах преступных организаций, с которыми футболист якобы поддерживал регулярные контакты. Сам он отрицал обвинения в свой адрес, но суд принял во внимание показания очевидцев и результаты прослушивания телефонных разговоров и счел доказанной прямую причастность спортсмена к международной торговле наркотиками.

Промеса арестовали в ОАЭ по запросу Нидерландов в апреле 2024 года в аэропорту, откуда он вместе с другими игроками «Спартака» планировал вылететь в Россию после командных сборов. В пресс-службе российского ФК тогда заявляли, что решение об аресте будет обжаловано. В мае стало известно, что футболиста освободили из-под стражи под залог.

Оба приговора не были отбыты, поскольку во время и после их вынесения Промес оставался вне юрисдикции Нидерландов до своего недавнего ареста и экстрадиции. «Теперь он начал отбывать срок», — пишет De Telegraaf, предполагая, что в зависимости от результатов апелляции и возможности подать заявление об УДО футболист сможет выйти на свободу в 2030 году.

Когда-то Промес считался одним из самых ярких футбольных талантов Нидерландов. Он играл за московский «Спартак», «Севилью» и «Аякс» и провел более 50 матчей за национальную сборную. В 2017 году Российский футбольный союз (РФС) признавал его лучшим игроком страны. Карьера Промеса резко пошла на спад из-за уголовных расследований, что в конечном итоге привело к его уходу из «Аякса» и переезду в ОАЭ.