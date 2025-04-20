Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть и находится в коме, начал реагировать на слова и прикосновения. Об этом рассказала его жена, главред RT Маргарита Симоньян в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: “Солнышко, если ты меня слышишь, моргни”. Он моргает. Я ему что-то говорю: “Пойдем, домой, пойдем домой”. Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — рассказала Симоньян.

Она отметила, что прогресс появился после 30 января, и связала это с молитвами людей за здоровье мужа. «Может быть, поэтому Тигран стал открывать глаза, он же не открывал. Он до 30 января вообще никак не реагировал ни на что», — сообщила Симоньян.

По ее словам, врачи «говорят, что все в руках Божьих», поскольку происходящее «уже находится за пределами медицины». Врачи не могут объяснить, почему некоторые пациенты выходят из комы, а другие нет, и дело не в их профессионализме, а в том, что «медицина пока еще не знает про мозг», добавила она.

Симоньян призналась, что после случившегося с мужем хотела уехать в зону проведения военной операции в надежде там погибнуть.

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры <…>. Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь. Это же вообще-то прекрасно. <…> То есть я в этой смерти нашла для себя утешение», — рассказала Симоньян.

По ее словам, впоследствии она стала «искать другие утешения», поняв, что не может «так жестоко поступить с детьми, и с сестрами, и с мамами тоже».

«Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалась? Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. <…> Вот я живу из чувства долга, потому что я обязана ― и детям, свекрови. <…> Не хочу пафосно звучать, но и стране тоже», — поделилась главред RT.

По ее словам, из-за больного сердца и пережитых ранее инфарктов врачи прогнозировали, что Кеосаян доживет до 46 лет (сейчас ему 59). «Его врачи не верили, что человек с его сердцем может вести обычный образ жизни: рожать детей, вести программу, снимать кино, ездить в какие-то поездки», — отметила Симоньян.

В своем телеграм-канале она назвала беседу с Корчевниковым своим «самым тяжелым и откровенным» интервью, добавив, что не будет его смотреть, потому что «просто не вынесет».

Тигран Кеосаян попал в больницу в декабре 2024 года, писали телеграм-каналы. В январе супруга режиссера сообщила, что он пережил клиническую смерть и находится в коме. Позже Симоньян призналась, что в ее жизни не было «трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном».

Кеосаян перенес инфаркты в 2008-м и 2010 годах, ему провели аортокоронарное стентирование. Сам режиссер говорил, что пережил три инфаркта и носит кардиостимулятор. В связи с госпитализацией супруга Симоньян заменила его в эфире НТВ, где Кеосаян вел программу «Международная пилорама». Теперь вместо нее выходит документальный проект «Ч.Т.Д.», в котором рассказывается о событиях Великой Отечественной войны через призму отдельных исторических личностей.