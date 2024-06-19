Политик Борис Надеждин отказался от мандата депутата подмосковного Долгопрудного. Об этом он заявил заседании совета депутатов, передает 19 июня телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК!».

Источник канала из окружения Надеждина утверждает, что политик отказался от мандата, чтобы иметь возможность быть наблюдателем на осенних выборах.

В комментарии телеграм-каналу Brief Надеждин заявил, что решение о сложении полномочий не принималось «под внешним давлением».

«Политик также говорит, что не намерен нигде выдвигаться лично (кроме Подмосковья), в том числе в Мосгордуму. При этом Надеждин планирует поддерживать оппозиционных кандидатов по всей России, разделяющих его платформу», — говорится в сообщении канала.

Надеждин избрался муниципальным депутатом в Долгопрудном в 2019 году. В сентябре 2024 года там должны пройти выборы.

17 июня «Интерфакс» сообщил, что Росэнергобанк (банковская лицензия отозвана в апреле 2017 года) в лице Агентства по страхованию вкладов подал в Арбитражный суд Подмосковья заявление о признании Надеждина банкротом. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 4 июля.

В декабре 2023 года партия «Гражданская инициатива» объявила о решении выдвинуть Надеждина кандидатом на выборы президента. В январе 2024-го политик подал на рассмотрение в Центризбирком 105 тыс. подписей в свою поддержку. По итогам проверки ЦИК признал недействительными более 15% подписей при допустимой норме брака в 5%.

8 февраля Центризбирком отказал Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах. Политик подал три жалобы в Верховный суд, но все они были отклонены.