Политик Борис Надеждин отказался от мандата депутата подмосковного Долгопрудного. Об этом он заявил заседании совета депутатов, передает 19 июня телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК!».
Источник канала из окружения Надеждина утверждает, что политик отказался от мандата, чтобы иметь возможность быть наблюдателем на осенних выборах.
В комментарии телеграм-каналу Brief Надеждин заявил, что решение о сложении полномочий не принималось «под внешним давлением».
«Политик также говорит, что не намерен нигде выдвигаться лично (кроме Подмосковья), в том числе в Мосгордуму. При этом Надеждин планирует поддерживать оппозиционных кандидатов по всей России, разделяющих его платформу», — говорится в сообщении канала.
Надеждин избрался муниципальным депутатом в Долгопрудном в 2019 году. В сентябре 2024 года там должны пройти выборы.
17 июня «Интерфакс» сообщил, что Росэнергобанк (банковская лицензия отозвана в апреле 2017 года) в лице Агентства по страхованию вкладов подал в Арбитражный суд Подмосковья заявление о признании Надеждина банкротом. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 4 июля.
В декабре 2023 года партия «Гражданская инициатива» объявила о решении выдвинуть Надеждина кандидатом на выборы президента. В январе 2024-го политик подал на рассмотрение в Центризбирком 105 тыс. подписей в свою поддержку. По итогам проверки ЦИК признал недействительными более 15% подписей при допустимой норме брака в 5%.
8 февраля Центризбирком отказал Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах. Политик подал три жалобы в Верховный суд, но все они были отклонены.
Борису Надеждину 61 год. Он занимал должности зампредседателя горсовета Долгопрудного (1990—1992), депутата совета народных депутатов (1990-1997), депутата Госдумы (1999-2003). В 1997—1998 годах был советником тогдашнего первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником Сергея Кириенко, занимавшего в тот период пост премьер-министра. В 1999-2001 годах был членом политсовета движения «Новая сила», которое вошло в состав партии «Союз правых сил» (СПС).
В конце 2000-х Надеждин вошел в руководство партии «Правое дело», от которой в 2012-м баллотировался в президенты Михаил Прохоров. На выборах в Госдуму в 2016 году Надеждин возглавил подмосковный областной список Партии роста, однако в парламент пройти не смог (депутатский мандат получила Ирина Роднина от «Единой России»). В 2018 году стал кандидатом в губернаторы Московской области от Партии роста, но занял последнее место из шести кандидатов (регион возглавил единоросс Андрей Воробьев). В 2021-м выдвигался в Думу от «Справедливой России», но вновь уступил Родниной.
В марте 2020 года Надеждин подписал обращение к россиянам против принятия поправок к Конституции.