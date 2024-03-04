Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ зарегистрировать муниципального депутата из подмосковного Долгопрудного Бориса Надеждина кандидатом на выборах президента. Об этом 4 марта сообщает ТАСС.

«Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — заявил судья.

Решение Верховного суда вступило в силу сразу после оглашения. Как отмечает ТАСС, суд огласил только его резолютивную часть, в ней не указаны мотивы вердикта.

Во время заседания представитель ЦИК заявил, что комиссия не видит оснований для удовлетворения жалобы Надеждина. В свою очередь, политик сказал, что ЦИК препятствует воле сотен тысяч избирателей, которые, по его словам, «ясно заявили», что хотят видеть его в бюллетенях.

В своем телеграм-канале Надеждин заявил, что не согласен с решением апелляционной коллегии и намерен подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда. «А там уже рукой подать до Конституционного суда», — отметил он.

«Мы прошли очередной уровень российской судебной системы. <…> Но мы идем дальше. <…> Хочется, конечно, чтобы был какой-то высший суд по поводу всего, что происходит, но пока руководствуемся российскими законами», — заявил Надеждин.

8 февраля ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации

кандидатом на президентских выборах. В ходе заседания член комиссии заявил, что действительными признаны 95,5 тыс. подписей из 105 тыс. поданных. Согласно законодательству, допустимая доля брака в подписных листах составляет 5%.

Надеждин пытается оспорить решение ЦИК о недопуске на выборы. Он подал три жалобы в Верховный суд, но все они были отклонены.